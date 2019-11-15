大陸證照分離改革 12月1日起自貿區展開試點
2019-11-15 21:59
聯合報 記者林宸誼
圖╱即時報導
大陸對自貿區開放力度有新進展，包括上海、廣東、天津等共18個自貿區「證照分離」改革，從12月1日起展開試點，對所有涉企經營許可事項實行全覆蓋清單管理。
中國政府網報導，大陸國務院15日印發「關於在自由貿易試驗區開展『證照分離』改革全覆蓋試點的通知」指出，按照直接取消審批、審批改為備案、實行告知承諾、優化審批服務等四種方式分類推進改革，為在全國實現「證照分離」改革全覆蓋形成可複製可推廣的制度創新成果。
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「通知」明確表示，分類推進審批制度改革，對設定必要性已不存在、市場機制能夠有效調節、行業組織或仲介機構能夠有效實現行業自律管理、通過事中事後監管能夠有效規範的涉企經營許可事項，直接取消審批。
報導指出，對法律、行政法規、國務院決定設定的523項事項，直接取消審批13項，審批改為備案8項，實行告知承諾60項，其餘442項採取壓減材料和時限、延長或取消有效期等措施優化審批服務。
「通知」強調，要完善改革配套政策措施，規範企業登記經營範圍與申辦經營許可的銜接，強化涉企經營信息歸集共享，持續提升審批服務品質和效率，創新和加強事中事後監管，堅持依法推進改革。
「通知」還提到，對企業承諾已具備經營許可條件的，企業領證後即可展開經營；對企業尚不具備經營許可條件但承諾領證後一定期限內具備的，企業達到經營許可條件並按要求提交材料後，才可展開經營。
「通知」表示，要加快推進「互聯網+政務服務」，推動涉企經營許可事項從申請、受理到審核、發證全流程「一網通辦」、「最多跑一次」。
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