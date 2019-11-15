前爾必達社長阪本幸雄復出 任紫光高級副總裁

2019-11-15 20:05 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林宸誼 ／上海即時報導



大陸紫光集團15日在官網宣布，任命前爾必達社長阪本幸雄（Yukio Sakamoto），為紫光集團高級副總裁兼日本分公司CEO，紫光集團表示，阪本幸雄將借助紫光集團的整體優勢，負責拓展紫光在日本市場的業務。

紫光集團董事長兼CEO趙偉國指出，對於以創新驅動快速發展的紫光集團來說，人才建設尤為重要，阪本幸雄這樣世界級人才的加入無疑將增強紫光集團的創新實力。希望有更多優秀的人才能夠參與到紫光的發展大業中來。

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趙偉國同時強調，阪本幸雄的到來也是紫光全球發展當地語系化戰略的體現，我們希望紫光在全球各地的分公司，充分利用本地的人才，更好地服務本地的客戶，並為本地市場的發展做出貢獻。

阪本幸雄表示，紫光集團近年來的迅猛發展，以及形成的產業優勢是可以一展身手的大舞臺，將利用自己過往在專業領域的經驗，結合紫光的發展戰略，全力拓展日本市場，並助力紫光的全球化發展。”