大陸證監會：全面推開H股全流通改革
2019-11-15 19:24
聯合報 特派記者林宸誼
/上海即時報導
大陸全面推開H股「全流通」改革，證監會網站15日發布，經國務院批准，符合條件的H股公司和擬申請H股首發上市的公司，可依法依規申請「全流通」。
香港信報報導，證監會網站發布「H股公司境內未上市股份申請『全流通』業務指引」、H股「全流通」申請材料目錄及審核關注要點。
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證監會表示，在試點經驗基礎上穩步推開H股「全流通」改革，有利於促進H股公司各類股東利益一致和公司治理完善，助力境內企業更好利用境內外兩個市場、兩種資源獲得發展，也有利於香港資本市場發展。
下一步，證監會將繼續認真貫徹「放管服」改革要求，不斷完善境外上市監管規則制度安排，更好支持企業和實體經濟發展。
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