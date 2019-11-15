中國移動：明年5G用戶7000萬、5G手機賣1億隻

2019-11-15 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ／台北即時報導



中國移動合作夥伴大會15日在廣州召開，中國移動副總裁簡勤介紹，截至目前，中國移動已經銷售百萬部5G終端，5G預約客戶數超1000萬，中國移動計劃，到2020年擁有7000萬的5G用戶，完成3億筆5G業務，銷售1億部5G手機、5000萬台家庭泛智能終端以及1500萬行業模組。

澎湃新聞報導，上個月底，大陸三大運營商分別公佈了5G套餐的收費標準，正式拉開了5G商用的序幕。

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簡勤表示，為了開啟最大5G產品市場，中國移動將針對不同的適應場景，打造一系列的5G產品。比如面向個人客戶，在高清視頻方面，中國移動將投入專項的業務發展基金，其中包括30億元5G+超高清視頻啟動資金。面向家庭客戶，推動智能網關、魔百盒、智能終端在內的1.4億台設備與客戶套餐融合。面向行業客戶，在14個重點行業聯合合作夥伴共同打造 100個「連接+應用」的業務場景。

在透過5G對傳統產業的數字化升級方面，中國移動副總裁趙大春表示，中國移動在浙江嘉興，全球首個基於機器視覺5G飄絲檢測系統；河南洛陽的全球首個5G無人礦山，提供基於遠程控制的5G智能採礦；在湖北武漢，結合5G+高精度定位技術，建立了全國最大的城市級5G車路協同示範區。