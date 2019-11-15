動盪中重登港股 阿里巴巴：依然相信香港的美好未來

2019-11-15 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即時報導



大陸電商龍頭、阿里巴巴15日起公開在香港招股，預計以每股不超過港幣188元的價格發行5億股。阿里巴巴集團董事局主席兼首席執行官張勇當日發表致投資者公開信表示，「在當前香港社會發生諸多重大變化的時刻，我們依然相信香港的美好未來。我們希望能貢獻自己的綿薄之力，積極參與到香港的未來建設中。」

阿里巴巴此次重登港股，將新發行5億股普通股新股，預計本月26日掛牌。香港經濟日報稱，若超額配股權全部獲行使，集資淨額將達港幣1,076.05億元（約新台幣4,200億元）。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

阿里巴巴表示，擬將全球發售募集資金用於包括：驅動用戶增長及參與度提升，助力企業實現數位化轉型升級，以及持續創新和投資長遠未來。同時，在香港上市也將使更多來自亞洲的使用者和集團數字經濟體的受益者，能投資並參與集團的成長。

張勇在致投資者的信中形容，此次啟動在香港上市，「是20歲年輕的阿里巴巴一個新的起點」。

張勇表示，阿里巴巴近幾年持續在思考，數字經濟時代到來，什麼是能改變的，什麼是不能改變的。他指出，數字經濟時代最顯著的標誌是，互聯網正在和工業、農業、服務業、社會公共服務等方方面面融合。這也催生了新的商業文明發展。

他認為，數字經濟時代的商業文明，本質是以開放、分享、合作、共贏為基礎，由傳統意義上的商業零和博弈回歸到對客戶的關注和價值創造。數位技術帶來的機會能被社會更普惠的分享，並且更好地推動社會的可持續發展。阿里巴巴希望以自己的探索和實踐，為創造數字經濟時代新商業文明做出自己的貢獻。

張勇最後提到，「2014年阿里巴巴首次上市時，遺憾地錯過了香港。香港是全球最重要的金融中心之一。過去幾年間，香港的資本市場已經發生了很多令人鼓舞的重大改革。」