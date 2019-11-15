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動盪中重登港股 阿里巴巴：依然相信香港的美好未來

2019-11-15 13:52聯合報 記者林則宏／即時報導

大陸電商龍頭、阿里巴巴15日起公開在香港招股，預計以每股不超過港幣188元的價格發行5億股。阿里巴巴集團董事局主席兼首席執行官張勇當日發表致投資者公開信表示，「在當前香港社會發生諸多重大變化的時刻，我們依然相信香港的美好未來。我們希望能貢獻自己的綿薄之力，積極參與到香港的未來建設中。」

阿里巴巴此次重登港股，將新發行5億股普通股新股，預計本月26日掛牌。香港經濟日報稱，若超額配股權全部獲行使，集資淨額將達港幣1,076.05億元（約新台幣4,200億元）。

阿里巴巴表示，擬將全球發售募集資金用於包括：驅動用戶增長及參與度提升，助力企業實現數位化轉型升級，以及持續創新和投資長遠未來。同時，在香港上市也將使更多來自亞洲的使用者和集團數字經濟體的受益者，能投資並參與集團的成長。

張勇在致投資者的信中形容，此次啟動在香港上市，「是20歲年輕的阿里巴巴一個新的起點」。

張勇表示，阿里巴巴近幾年持續在思考，數字經濟時代到來，什麼是能改變的，什麼是不能改變的。他指出，數字經濟時代最顯著的標誌是，互聯網正在和工業、農業、服務業、社會公共服務等方方面面融合。這也催生了新的商業文明發展。

他認為，數字經濟時代的商業文明，本質是以開放、分享、合作、共贏為基礎，由傳統意義上的商業零和博弈回歸到對客戶的關注和價值創造。數位技術帶來的機會能被社會更普惠的分享，並且更好地推動社會的可持續發展。阿里巴巴希望以自己的探索和實踐，為創造數字經濟時代新商業文明做出自己的貢獻。

張勇最後提到，「2014年阿里巴巴首次上市時，遺憾地錯過了香港。香港是全球最重要的金融中心之一。過去幾年間，香港的資本市場已經發生了很多令人鼓舞的重大改革。」

張勇說，「在當前香港社會發生諸多重大變化的時刻，我們依然相信香港的美好未來。我們希望能貢獻自己的綿薄之力，積極參與到香港的未來建設中。」

阿里巴巴將重登港股，集團董事局主席張勇稱，依然相信香港的美好未來。（路透）
阿里巴巴將重登港股，集團董事局主席張勇稱，依然相信香港的美好未來。（路透）
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香港張勇

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