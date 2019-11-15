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談中美貿易戰 中共黨校學者：陸不怕打 經濟穩定性強

2019-11-15 13:02聯合報 特派記者呂佳蓉/北京即時報導

針對十九屆四中全會決定要「堅持和完善社會主義基本經濟制度」，對大陸面對中美貿易摩擦能提供何種決策，中共中央黨校經濟學教研部主任韓保江今日表示，大陸對中美貿易摩擦的態度明確，就是不想打、不願打，但是大陸也不怕打，因為大陸是多元型經濟結構，比起美國的私有制的單一經濟結構，穩定性強勁，可用的工具也多。

大陸國新辦今日舉行記者會，由韓保江出面介紹十九屆四中全會決定「堅持和完善社會主義基本經濟制度」的有關情況。韓保江表示，大陸旗幟鮮明，就是要開門平等做生意，是推動世界自由貿易最堅定的推手。美國打貿易戰代價大，不只是大陸少出口的問題，美國民眾生活成本相應變高。

至於大陸一些省市出現民眾前往銀行取前的擠兌現象，韓保江指出，大陸銀行體系整體還是穩固的，唱衰大陸財政安全是不必的，儘管大陸有些地方債務偏高，這也是因為以往大量的財政投資到公共建設，死的資產會慢慢變成活資產。

韓保江說，中共長期執政的條件不會變，相信中共與大陸政府比相信甚麼的投資都還要穩固。他還對來自台灣的記者表示，對於大陸榨菜的事情，應要眼見為實。

至於如何看待大陸經濟下行與保6的問題，韓保江則稱，過去大陸發展迅速，確實長高長壯，但也有虛胖的成分，現在大陸的經濟要朝健康的方向做轉變。把GDP做上去的階段已結束，大陸不會再以GDP論，關鍵會看效率是否提高。

不過韓保江也提及，大陸的經濟前途依然光明，大陸人民收入逐漸提高，經濟後勁潛力巨大，預期大陸GDP增長未來仍可保持5%至6%的中等數字。

中共中央黨校經濟學教研部主任韓保江。記者呂佳蓉/攝影
中共中央黨校經濟學教研部主任韓保江。記者呂佳蓉/攝影
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