兩岸春節加班機停止？費鴻泰：不要以意識形態優先

2019-11-15 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ／台北即時報導



明年春節航班加班機，是否停飛？目前大陸、台灣雙方似乎各說各話，國民黨立委費鴻泰今在臉書質詢，春節兩岸加班機是否因意識形態受阻？他呼籲民航局不要以意識形態優先，擱置春節加班機，為難想要回家的台灣同胞。

費鴻泰指出，民航局近日表示兩岸是否加開春節加班機，目前蔡政府仍在評估。農曆春節是國人一年一度最重要的節日，家家戶戶都團圓過年，是出外打拼遊子一年中最盼望的日子。許許多多在對岸工作、經商的台灣同胞，在這個時候都希望能夠順利買到機票返家。但是，這個微小的願望，卻常常受政治情勢的影響。

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費鴻泰表示，依據對岸「中國民航網訊」日前報導，我方民航局已拒絕明年1月4日至2月15日加開滿足台胞返鄉需求的春節加班機。報導裡還表示，大陸民航業務技術人員曾多次就延長春節加班機與台方溝通，但台灣民航方面主管還是「明確表示拒絕」。去年的兩岸春節加班機，民航局，也曾以大陸啟用M503航線為由擱置申請。