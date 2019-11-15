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兩岸經濟論壇 為台商補習政策

2019-11-15 02:27聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

「融通兩岸．築夢家園」宏觀經濟與投資論壇在福建省漳州市舉辦，多位台灣經濟學專家與...
「融通兩岸．築夢家園」宏觀經濟與投資論壇在福建省漳州市舉辦，多位台灣經濟學專家與120多位在漳台商台胞共聚交流大陸投資創業經驗。圖為台青現場申請台胞信用卡。 中新社
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「融通兩岸．築夢家園」宏觀經濟與投資論壇13日在福建省漳州市舉辦，多位台灣經濟學專家與120餘位在漳台商台胞共聚於此，交流大陸投資創業經驗，就宏觀經濟、投資、貿易、稅務等方面內容進行探討。

中新社報導，本次論壇由大陸首家台資背景的城市商業銀行—廈門銀行攜手漳州市台商投資企業協會舉辦。活動現場還舉行廈門銀行漳州台商活動周啟動儀式，活動周包含走訪漳州台資企業等多場活動，進一步為台商台胞搭建溝通交流平台。

「很多台商台胞由於對大陸政策、中外貿易形勢等信息不够瞭解，對企業經營發展造成影響」。廈門銀行行長洪主民在致辭中指出，根據台商客戶需求，該行常年組織經濟、金融領域專家學者開展講座，幫助台商台胞更全面瞭解大陸相關政策、經濟形勢、行業動態信息，為其在大陸安居展業提供貼心支持。

洪主民表示，利用對台服務天然優勢，為台商台胞提供差異化、特色化金融服務業務，致力于將廈門銀行打造成為兩岸金融合作樣板銀行。

漳州是重要台胞祖籍地、台商投資密集區。官方數據顯示，目前漳州境內有3000多家台資企業。

「廣大台商台胞要更好地瞭解、用好大陸各項政策，助推事業發展壯大」。漳州市台商投資企業協會會長林伯彥表示，大陸推出的惠台措施給台商台胞帶來巨大機遇和獲得感。

論壇上，富拉凱投資銀行董事長劉芳榮就台商個人所得稅和外商投資法做解析；台灣富邦金控首席經濟學家羅瑋則分析了當前全球經濟形勢的發展狀況。

台商廈門

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