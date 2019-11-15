創新價值鏈 長三角穩居高地

2019-11-15 02:28 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



日前在上海舉辦的「2019長三角外資科創論壇」發布了《長三角外資科創報告》。該報告稱，長三角地區科技資源高度集中，長期以來在創新價值鏈上占據全國高地。

報告說，2018年全國科技經費投資統計公報數據顯示，中國研究與試驗發展經費投入超過千億元人民幣的省市有6個，其中長三角就占了3個，分別為江蘇、浙江和上海，長三角地區研究與實驗發展經費投入占全國總數的30.3%。

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根據數據，截至2017年末，全國總計高新技術企業130632家，長三角高新技術企業數占到全國總數的26.4%。

上海市政府副秘書長尚玉英在論壇上表示，當前國際經濟的競爭更加突出地體現為科技創新的競爭，目前上海的綜合科技進步水平指數處於全國前列，科技對經濟發展的貢獻穩步提高，而外商投資企業是推動上海科技創新的重要力量。

上海是大陸外資總機構集聚最多的城市，有外資企業5萬多家，跨國公司地區總部705家，外資研發中心452家。

中國外商投資企業協會會長陳德銘在論壇致辭時指出，長三角是中國經濟發展最具活力、人力資源最為豐富的區域之一，長三角的外資企業與當地發展緊密聯繫在一起。

他說，中國堅持擴大開放，持續放寬市場准入、改善營商環境，給外資企業提供了包容的發展環境。《外商投資法》即將實施，再次表明中國積極對外擴大開放和促進外商投資的主基調。