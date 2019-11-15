乳製品產量增 加快轉型
2019-11-15 02:28聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
今年中國奶業振興實現良好開局，1月至9月全國生鮮乳產量同比增長5.2%，統計部門數據顯示同期乳製品產量增長了8.8%，奶業轉型升級加快。
新華社報導，農業農村部畜牧獸醫局二級巡視員王俊勛在農業農村部13日發布會上表示，國務院辦公廳印發《關於推進奶業振興保障乳品質量安全的意見》一年多來，有關部門加大政策支持和技術指導力度，奶業生產和乳製品消費穩定發展。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
他說，農業農村部等九部門聯合出台意見細化了工作舉措。國家發展改革委等七部門聯合印發了《國產嬰幼兒配方乳品提升方案》，十個奶業主產省和大多數省份出台了奶業振興意見。
今年中央財政安排多項資金，繼續擴大糧改飼實施範圍，將優質苜蓿基地建設規模由50萬畝增加到100萬畝，改造提升1500個奶牛家庭牧場，增加5000名牧場主和技術骨幹培訓，開展生鮮乳質量第三方檢測試點。據不完全統計，地方財政今年安排20多億元資金，用於支持奶牛擴群增量、乳製品加工和乳品消費培育。
王俊勛說，農業農村部會同財政部印發意見，重點支持奶農家庭牧場和合作社發展，引導奶農發展乳製品加工。河南、山東等地支持規模養殖場開辦生鮮乳飲品店，部分養殖場已取得乳製品加工許可證。一些大型乳企開始以自建牧場或參股收購養殖場等形式，提高自有奶源比率。相關部門督促乳企嚴格執行合同收購，推動乳品企業與金融機構聯合，為奶農提供現金補貼、免息和低息貸款。
留言