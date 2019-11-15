拚產業融合 廈門推「行動計畫」
2019-11-15 02:27聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
廈門市文化旅遊會展產業發展大會13日舉行。福建省委常委、廈門市委書記胡昌升在會上提出，將以高品位、高標準把廈門打造成新時代文化旅遊會展名城。
中新社報導，廈門近日接連推出文化產業、旅遊產業、會展產業三份高質量發展三年行動計畫，力推產業融合發展。
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胡昌升稱，文化旅遊會展產業蘊藏著巨大發展動能，是廈門加快高質量發展的重要支撐，三者相輔相成、相得益彰。該市提供統計數據顯示，2018年該市文化產業營收首次突破千億元（人民幣，下同）。
今年上半年，廈門規模以上文化企業實現營業收入406.46億元，同比增長26%，遠超全國7.9%的增幅；近五年來，廈門市接待遊客數翻番，旅遊總收入去年達1402億元，五年間增幅125.8%；會展產業方面，今年1至9月，該市共舉辦展覽145場、會議7865場，實現經濟效益325.12億元，預計全年將達425億元。
廈門市是首批中國優秀旅遊城市、中國旅遊休閑示範城市，其旅遊業多項指標名列福建省首位；其文化產業正構建以影視產業為引領、網絡視聽產業為核心、文化旅遊為載體的大文化發展格局；而以商貿、金融、高新技術和文化創意等作為支撐的廈門大會展產業生態圈，也已初具規模。
當天會議吸引了國內外的700多位業者參與，32個涵蓋文化旅遊會展產業的項目現場簽約，協議總投資達93.4億元。胡昌升表示，廈門將藉助區位優勢，挖掘新業態，拓展國際朋友圈，全力打造具備國際化運營水平的大型會展產業綜合體。
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