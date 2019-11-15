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陸城鎮新就業人數 提前達標

2019-11-15 02:28聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家統計局新聞發言人劉愛華十四日在北京表示，一至十月，大陸城鎮新增就業1193萬人，提前實現全年城鎮新增就業1100萬人以上目標。

中新社報導，國務院新聞辦公室當天舉行十月國民經濟運行情況新聞發布會，劉愛華在會上表示，十月份，中國城鎮調查失業率為5.1%，比上月下降0.1個百分點。其中，25至59歲人口調查失業率為4.6%，與上月持平。31個大城市城鎮調查失業率為5.1%，比上月下降0.1個百分點。中國企業就業人員周平均工作時間為46.8小時，比上月增加0.1個小時。

值得一提的是，在經濟下行壓力加大的背景下，中國城鎮調查失業率並未受到影響，繼續保持下降趨勢。

談及個中原因，劉愛華指出，首先是中國經濟總量不斷擴張帶來了增量效應。今年前三季度中國GDP保持6.2%的中高速增長。據以往測算，經濟每增長一個百分點，帶動就業200萬人左右。實際上，6.2%的增速應該能够帶動1100萬到1200萬人之間的就業總量。

其次是結構調整因素。近年來中國產業結構調整由工業主導向服務業主導轉變的趨勢不斷鞏固，而後者對勞動力吸納能力更強。到2018年，第三產業佔中國GDP比重上升至52.2%，且每年都在提升。 三是目前支持靈活就業的新業態愈來愈多。近年來中國對創業創新政策激勵愈來愈多，靈活就業人數不斷增加。

四是穩就業政策發揮作用。劉愛華說，今年中國把就業優先政策置於宏觀政策層面，這尤其對解決重點群體就業起到非常大作用。10月份中國城鎮調查失業率下降最重要的因素之一是高校畢業生就業情況逐步好轉。10月份，20-24歲之間的大專以上高校畢業生失業率下降1個百分點以上。

失業高校

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