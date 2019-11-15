110家台企參展 茶博會開跑

2019-11-15 02:27 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



由兩岸聯辦的第十三屆海峽兩岸茶業博覽會將於11月16日至18日在福建省武夷山市舉辦，聚焦「緣聚武夷、茶和天下」的主題，110家台灣茶企將參展。

中新社報導，武夷山市委常委、常務副市長王文謙日前在福州舉辦的新聞發布會上指出，本屆海峽兩岸茶業博覽會展館面積達4.3萬平方米，設置了台灣館、一帶一路展區、武夷茶認標購茶展區等。目前，各項籌備工作都在緊鑼密鼓地進行。 兩岸交流是歷屆海峽兩岸茶業博覽會的重頭戲。王文謙表示，今年內容更加豐富，形式更加多樣，有閩台（南平）經貿合作對接會、海峽兩岸小茶人大賽、海峽兩岸民間鬥茶賽、海峽兩岸茶人圍棋隊際賽等。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

其中，閩台（南平）經貿合作對接會精心搭建招商引資平台，推介南平投資環境和「武夷山水」區域品牌，宣介「南平市促進南台經濟文化交流合作的若干措施」，開展海峽兩岸經貿交流，促進兩地經貿合作和投資促進。

福建省農業農村廳副廳長陳明旺表示，期望進一步發揮福建茶旅產業優勢，在市場交易、兩岸交流、區域輻射、產業聯動、市場運作上推陳出新，實現以會帶節、以節促會、節會一體的目標，進一步擴大海峽兩岸茶業博覽會的品牌影響力。

第十三屆海峽兩岸茶業博覽會還將凸顯「一帶一路」的主題。王文謙介紹，本屆展會專門設置了「一帶一路」展區，馬來西亞、日本、韓國、斯里蘭卡等國家茶企或代理商踴躍參展。

海峽兩岸茶業博覽會是由台盟中央、全國台聯、台灣農會、台灣區制茶工業同業公會、台灣區茶輸出業同業公會、中國茶葉流通協會、海峽兩岸茶業交流協會等聯合主辦。