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110家台企參展 茶博會開跑

2019-11-15 02:27聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

由兩岸聯辦的第十三屆海峽兩岸茶業博覽會將於11月16日至18日在福建省武夷山市舉辦，聚焦「緣聚武夷、茶和天下」的主題，110家台灣茶企將參展。

中新社報導，武夷山市委常委、常務副市長王文謙日前在福州舉辦的新聞發布會上指出，本屆海峽兩岸茶業博覽會展館面積達4.3萬平方米，設置了台灣館、一帶一路展區、武夷茶認標購茶展區等。目前，各項籌備工作都在緊鑼密鼓地進行。 兩岸交流是歷屆海峽兩岸茶業博覽會的重頭戲。王文謙表示，今年內容更加豐富，形式更加多樣，有閩台（南平）經貿合作對接會、海峽兩岸小茶人大賽、海峽兩岸民間鬥茶賽、海峽兩岸茶人圍棋隊際賽等。

其中，閩台（南平）經貿合作對接會精心搭建招商引資平台，推介南平投資環境和「武夷山水」區域品牌，宣介「南平市促進南台經濟文化交流合作的若干措施」，開展海峽兩岸經貿交流，促進兩地經貿合作和投資促進。

福建省農業農村廳副廳長陳明旺表示，期望進一步發揮福建茶旅產業優勢，在市場交易、兩岸交流、區域輻射、產業聯動、市場運作上推陳出新，實現以會帶節、以節促會、節會一體的目標，進一步擴大海峽兩岸茶業博覽會的品牌影響力。

第十三屆海峽兩岸茶業博覽會還將凸顯「一帶一路」的主題。王文謙介紹，本屆展會專門設置了「一帶一路」展區，馬來西亞、日本、韓國、斯里蘭卡等國家茶企或代理商踴躍參展。

海峽兩岸茶業博覽會是由台盟中央、全國台聯、台灣農會、台灣區制茶工業同業公會、台灣區茶輸出業同業公會、中國茶葉流通協會、海峽兩岸茶業交流協會等聯合主辦。

福建一帶一路品牌

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