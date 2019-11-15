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集合最尖端技術 深圳高交會開幕

2019-11-15 02:27聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

第21屆中國國際高新技術成果交易會13日在深圳開幕。圖為展會上的中國造無人駕駛汽...
第21屆中國國際高新技術成果交易會13日在深圳開幕。圖為展會上的中國造無人駕駛汽車。 中新社
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以「共建活力灣區，攜手開放創新」為主題的第21屆中國國際高新技術成果交易會（簡稱：高交會）在深圳會展中心舉行，重點展示新一代信息技術、節能環保、光電顯示、智慧城市、先進製造、航空航天等高科技前沿領域的先進產品和技術。

中通社報導，此次共來自阿根廷、澳大利亞、奧地利、巴林、日本、韓國、美國、日本、歐盟等44個國家和國際組織、68個境外團組在主會場和分會場參展。

中共廣東省委副書記、深圳市委書記王偉中在高交會上致辭說，深圳把創新作為城市發展的主導戰略，在開放合作中創新，在創新中擴大開放合作，加快建設具有全球影響力的創新創業創意之都。

他說，深圳要與廣州科研資源豐富的優勢結合起來，攜手建設廣深港澳科技創新走廊；加強與全球創新資源對接，把國際創新機構和企業引進來，推動深圳創新企業走出去，如空客（中國）創新中心、埃森哲（深圳）全球創新研發中心等等一大批國際創新機構的研發中心相繼在深圳落戶。

王偉中表示，目前，深圳的創新平台已經有2200多個，高水平建設以網絡空間與技術為主攻方向的鵬城實驗室、以生命信息與生物醫藥為主攻方向的深圳灣實驗室、以及人工智能的實驗平台一大批新的科研機構。

啟動深圳國家新一代人工智能創新發展試驗區的建設，全市科技創新載體已經達到2215家，深圳正以主陣地的擔當加快建設綜合性國家科學中心，以更加開放包容的胸懷廣泛匯聚創新人才，堅持人才優先發展戰略。

深圳設立深圳人才日、深圳企業家日，在全社會營造尊重知識、尊重人才、尊重企業家，鼓勵創新創業的濃厚氛圍，在全國率先改革并實施城市多層次住房供應保障制度，構建起了「4+2+2+2」住房供應體系，也就是40%的市場商品房、20%的人才房、20%的安居型商品房、20%的公共租賃住房，計畫到2035年建設住房170萬套，十三五期間完成40萬套，滿足各類人才和市民群眾的住房需求。

深圳目前各類人才為580萬人，占常住人口的44.5%，全職院士達到46人，人才聚集效應明顯，人才已成為推動深圳創新發展的第一資源。

深圳制訂「營商環境改革20條」，推出150餘項秒批，460多項不見面審批，支持民營經濟發展「四個千億」計畫在積極起作用，在全國率先實施科研評審國內外同行專家主審制，設立全國首隻天使投資引導基金，成立中國南方知識產權運營中心和深圳知識產權法庭，依法實施最嚴格的知識產權保護，營造市場化、法治化、國際化的一流營商環境。

深圳創業

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