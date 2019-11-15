進軍大灣區 台灣機器人吸睛
2019-11-15 02:27聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
第21屆中國國際高新技術成果交易會（以下簡稱高交會）13日在深圳開幕。來自港澳台的科創企業攜帶人工智能語音分析系統、微型基因檢測平台以及智能機器人等高新科技產品亮相高交會，積極擁抱粵港澳大灣區市場。
中新社報導，在會場的台灣物聯網技術應用技術主題館裡，共有10家台灣企業攜帶雲端數位8頻助聽器、智能家庭藍牙系統、智慧服務型機器人等科技產品展出。其中，由台灣凌群電腦企業集團研發展出的智能服務型機器人Ayuda十分引人注目。
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這款機器人的功能包括迎賓帶位、肢體動作、人臉辨識、語音交談、導覽宣傳、自行學地圖導航避障、自動回充等，主要應用於金融、醫療、教育和超商等領域。
凌群電腦（深圳）有限公司證券期貨系統部總監王俊說，Ayuda是他們針對大陸市場研發的第一代智能服務型機器人，公司優勢在於軟件開發，所以這款機器人主要競爭力在於結合AI和大數據應用，針對客戶提出的需求進行訂製開發。
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