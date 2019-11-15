漲幅升至3.8% 豬肉帶動 陸CPI溫和上漲

2019-11-15 02:28 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



10月份中國居民消費價格指數（CPI）同比漲幅升至3.8%引起廣泛關注。中國國家統計局新聞發言人劉愛華14日在北京回應說，中國整體CPI仍處於溫和上漲態勢。

中新社報導，劉愛華在國務院新聞辦公室發布會上指出，當前中國CPI上漲整體主要由食品價格帶動。10月份，食品價格同比上漲15.5%，帶動CPI上漲3.05個百分點，對CPI貢獻率達到80%。非食品價格則繼續保持比較平穩的上漲態勢，當月上漲0.9%，對CPI整體貢獻在0.7個百分點左右。

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就食品內部而言，價格上漲同樣呈現結構性特徵。劉愛華表示，食品中價格上漲最快的是豬肉，10月份豬肉價格同比上漲101.3%，對CPI整體帶動近64%，貢獻率達到近三分之二。

與此同時，包括糧油在內的其他食品價格比較穩定。前期漲幅較大的鮮果鮮菜因入秋之後整體氣候較好，供應相對充足，10月以來同比價格出現下降。其中，10月份鮮菜價格下降10%以上，鮮果價格從上月上漲7.7%轉為下降0.3%，兩項合計影響CPI下降近0.3個百分點。

劉愛華進一步指出，1-10月份中國CPI同比上漲2.6%，仍控制在年初預期目標之內。10月份，扣除食品和能源價格的中國核心CPI只有1.5%，與上個月持平。從1至10月看，核心CPI為1.7%，與前三季度亦持平。所以，整體CPI還是處於溫和上漲態勢。

談及豬肉價格走勢，劉愛華說，隨著恢復生豬生產相關政策措施逐步落實落地，生豬產能會逐步恢復，豬肉價格將逐步走穩。