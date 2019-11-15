年內首次 陸商品房銷售小回暖

2019-11-15 02:28 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



今年一至十月，大陸商品房銷售面積13.3億平方米，增速今年以來首次由負轉正。 圖為福州一處正在建設中的房地產樓盤。 中新社資料照 分享 facebook 在經歷持續9個月的同比負增長之後，今年前10個月，中國商品房銷售面積年內首次出現同比增速由負轉正。

中新社報導，中國國家統計局14日發布的數據顯示，1至10月，中國商品房銷售面積13.3億平方米，增速今年以來首次由負轉正，同比增長0.1%，1至9月為下降0.1%。商品房銷售額124417億元（人民幣，下同），同比增長7.3%，增速加快0.2個百分點。

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對於銷售端的小幅回暖，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，一方面，9月份開始各地預售證發放節奏加快，供給端的活躍帶動需求端的數據上升。另一方面，房企近期的一系列打折促銷效果開始顯現。

諸葛找房數據研究中心分析師國仕英認為，受十一假期影響，10月份中國商品房銷售面積環比小幅下跌，但受企業加速促銷帶動，銷售面積仍好於去年同期。通過簡單測算，10月全國商品房銷售價格環比9月下降1.24%，降幅擴大0.76個百分點。這也印證「金九銀十」期間，因房企降價促銷帶來銷售面積回升。

此外，前10個月，房地產開發投資增速繼續回落但仍保持兩位數增長。數據顯示，2019年1至10月份，全國房地產開發投資109603億元，同比增長10.3%，增速比1至9月份回落0.2個百分點。

國仕英指出，10月份房企到位資金增速回落0.1個百分點，到位資金增速的降低，意味著企業再投資意願下滑；加之企業對東部地區投資趨於謹慎，增速持續回落；中西部增速趨緩，綜合因素影響下，前10個月房地產開發投資增速略有回落。

58安居客房產研究院分院院長張波指出，分區域來看，西部地區的房地產開發投資和銷售在全國依然處於明顯領先地位，開發投資同比增長15.7%，銷售金額同比增長10.1%。西部的重慶、成都、西安、昆明等熱點城市對於區域的帶動力不可小覷。

展望後市，整體穩定依然是2019年最後兩個月大趨勢，張波預計，年內商品房成交量價不會出現明顯波動，但市場信心指數或延續下跌，從58安居客線上平台的調研數據來看，購房者的信心指數10月環比下降4.2%，經紀人信心指數10月份環比下降0.6%。