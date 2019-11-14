中國海關總署：解除美國禽肉進口限制
2019-11-14 19:03
聯合報 記者戴瑞芬
／即時報導
兌現擴大採購美國農產品，大陸海關總署、農業農村部14日發布公告，解除對美國禽肉進口的限制。繼恢復採購美國黃豆、豬肉之後，原本自2015年即禁止進口的美國禽肉，即日起獲准進入中國市場。
美國是全球最大肉雞生產國，據USDA統計，美國雞肉2018年產量約1900萬噸，出口量約315萬，產能全球占比超20%，遠超巴西、歐盟。
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但自2010年以來中國進口美國雞肉占比逐步下降，並在2015年美國發生禽流感後，中國禁止從美國進口禽肉至今。
但大陸爆發非洲豬瘟疫情，不但生豬供需缺口顯現，且禽肉等肉類產品替代需求大幅增加，不過庫存卻處於相對低位，導致產業鏈價格快速上行，包括雞肉、雞蛋、雞苗等雞產業鏈價格10月至今累計漲幅近20%。
美中貿易談判達成簽署初步協議的共識，大陸承諾擴大採購美國農產品，機構認為，中國雞肉進口量占消費量的比例較低，放開美國禽肉進口的短期影響較小。
大陸海關總署、農業農村部14日因此發布公告，正式解除對美國禽肉進口的限制，即日起允許美國禽肉進口。
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