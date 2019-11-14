親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

強制變「中國台灣」 五大電信停售華為三款手機

韓國瑜談重啟核四 侯友宜：核廢料放哪？別把我當蘇揆

中國海關總署：解除美國禽肉進口限制

2019-11-14 19:03聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

兌現擴大採購美國農產品，大陸海關總署、農業農村部14日發布公告，解除對美國禽肉進口的限制。繼恢復採購美國黃豆、豬肉之後，原本自2015年即禁止進口的美國禽肉，即日起獲准進入中國市場。

美國是全球最大肉雞生產國，據USDA統計，美國雞肉2018年產量約1900萬噸，出口量約315萬，產能全球占比超20%，遠超巴西、歐盟。

但自2010年以來中國進口美國雞肉占比逐步下降，並在2015年美國發生禽流感後，中國禁止從美國進口禽肉至今。

但大陸爆發非洲豬瘟疫情，不但生豬供需缺口顯現，且禽肉等肉類產品替代需求大幅增加，不過庫存卻處於相對低位，導致產業鏈價格快速上行，包括雞肉、雞蛋、雞苗等雞產業鏈價格10月至今累計漲幅近20%。

美中貿易談判達成簽署初步協議的共識，大陸承諾擴大採購美國農產品，機構認為，中國雞肉進口量占消費量的比例較低，放開美國禽肉進口的短期影響較小。

大陸海關總署、農業農村部14日因此發布公告，正式解除對美國禽肉進口的限制，即日起允許美國禽肉進口。

大陸海關總署、農業農村部公告，解除對美國禽肉進口的限制。(百度)
大陸海關總署、農業農村部公告，解除對美國禽肉進口的限制。(百度)
分享

海關禽流感非洲豬瘟

相關新聞

天貓雙11銷售額遭質疑 馬雲：保證沒有造假

2019-11-13 23:03

直播從小角色變「男一」！淘寶六間直播室創逾一兆台幣佳績

2019-11-12 00:35

港股空頭暴增 資金做空獲利？

2019-11-14 17:07

一波未平一波又起 海康威視高管遭調查

2019-11-14 16:05

國泰、港龍10月載客 較去年同期大跌逾7%

2019-11-14 15:48

大陸今年已逮捕網路罪犯6.5萬人 關閉逾60萬個帳號

2019-11-14 14:39

公司女總裁下跪幚員工洗腳 網友狂酸不如加薪

2019-11-14 13:16

香港局勢惡化 亞太航空公司協會年度大會宣布停辦

2019-11-14 12:34

習近平會巴西總統簽9合作協議 推動與拉美國家交流

2019-11-14 12:00

習近平：經濟全球化愈逆風 要找出阻礙的痛點

2019-11-14 11:42

10月多項數據遜於預期 固定資產投資增速創新低

2019-11-14 11:16

兩岸機博投洽會 訂單逾9億元

2019-11-14 04:31

巴基斯坦飛喀什 全貨機首航

2019-11-14 04:31

企業對接 甘肅、大馬深化合作

2019-11-14 04:31

上海離岸基地 海外創業第一站

2019-11-14 04:30

上海離境退稅物品 銷售增16.2%

2019-11-14 04:30

世界浙商大會杭州開幕 招商額逾1.32兆破紀錄

2019-11-13 23:49

阿里巴巴在港上市 准了

2019-11-13 23:28

港府留錢 規劃為富人減稅

2019-11-13 23:28

騰訊上季獲利減13%

2019-11-13 23:28

平安集團跨界 進軍媒體業

2019-11-13 23:28

人行首次發布雙11數據 網路支付金額年增1.6倍

2019-11-13 22:38

馬雲：只把賺錢作為目的 企業發展不長久

2019-11-13 22:17

世界浙商大會開幕 招商額逾1.32兆元

2019-11-13 22:09

大陸國務院拍板 降低部分基礎設施最低資本金比例

2019-11-13 21:13

雙十一數據造假？馬雲：網路時代每分錢都極其準確

2019-11-13 20:51

陸國稅總局發佈 陸跨境電商「無票免稅」明年起上路

2019-11-13 13:23

傳阿里巴巴今獲港交所批准上市

2019-11-13 11:56

國台辦證實：施正屏、蔡金樹、李孟居遭有關部門審查

2019-11-13 11:19

國台辦籲民進黨 懂得民心所向才是最大的政治

2019-11-13 11:11

陸國台辦：台民航局明確拒絕延長2020春節加班機時間

2019-11-13 11:10

海南大提速 實際利用外資增幅居冠

2019-11-13 03:22

石博會貿易額破人民幣127億 創新高

2019-11-13 03:20

優化營商環境 北京推3.0版改革

2019-11-13 03:20

東方風電智慧系統 獲權威認證

2019-11-13 03:18

大陸2大電商 雙11成交近人民幣5千億

2019-11-13 03:18

雙11當天 郵政、快遞業處理5.35億快件

2019-11-13 03:17

中芯上季獲利 大增三倍

2019-11-12 23:25

恒大砸1,900億 攻新能源車

2019-11-12 23:25
看更多

熱門文章

抗爭急劇升溫！林鄭急召內閣謀對策 傳宵禁、提升武力成選項

2019-11-14 10:22

影／香港中文大學70多名台籍學生專案搭機返台

2019-11-14 02:46

上百名陸生上傳個人證件撐港生：自由不死 中共必亡

2019-11-14 16:23

港府官員稱：情勢急轉直下 香港陷無政府狀態

2019-11-14 15:12

香港政府高層深夜舉行緊急會議

2019-11-13 23:03

中文大學有香港霍格華茲美名 「中大人」張曼娟不捨：心痛如絞

2019-11-14 15:43

港警朝理大射催淚彈 反遭箭襲

2019-11-14 09:56

香港大學校園成戰場 返台生難忘驚魂夜餘悸猶存

2019-11-13 23:55

獨／被指神隱 港城大校長郭位：團隊6月起密切關注事態

2019-11-14 13:47

反送中情勢升溫 旅港台籍學生驚恐返台

2019-11-13 22:26

香港教育局宣布 全港學校明天至周日繼續停課

2019-11-14 12:00

在港台生受教權受影響 交大、清大應援

2019-11-13 23:49

警署遇襲射催淚彈驅散 警疑擊中15歲少年頭破血流未脫險境

2019-11-14 07:28

現在港台生1021人 今明二日逾280人返台

2019-11-13 21:42

15歲少年疑中催淚彈命危 叔叔：為何警察要射頭？

2019-11-14 10:37

裝甲車開路 港警在德輔道抓捕示威者

2019-11-13 20:21

影／香港示威者武力升級 弓箭標槍阻港警入校園

2019-11-14 15:23

港警闖校園 漢學家白傑明：北京無能港府愚笨

2019-11-14 08:42

中大學生會長申禁警擅闖校園 法官拒批准禁制令

2019-11-13 21:58

港澳辦主任張曉明臨時取消赴港 傳北京對港有新部署

2019-11-13 21:33

大陸追星多失控？ 她被爸砍死 她逼死老爸…12年後吐心聲

2019-11-14 11:00

陸官媒警告香港自我修正時間無多

2019-11-14 09:11

撤離香港 中文大學台灣學生：還會再回來

2019-11-13 19:54

傳武警將進入校園台生急撤 過程「就像戰爭逃難」

2019-11-14 13:56

持續騷亂港人恐慌加劇 超市食品遭搶購一空

2019-11-14 10:01

陸國台辦發言人馬曉光：中國官方證實 三名台灣人接受調查

2019-11-13 21:14

大學校園暴力持續 港警在理大附近射催淚彈

2019-11-14 18:28

好尷尬！男大生「捧花示愛」竟告白錯人 同名的她問號：不認識

2019-11-13 20:25

阿里巴巴在港上市 准了

2019-11-13 23:28

港警旺角舉黑旗驅散民眾 電箱起火爆炸

2019-11-13 22:11

反示威人士持棍圍毆黑衣人 有女子疑被捉走

2019-11-14 13:07

香港中大停課 我接回台生

2019-11-14 00:34

港警：中大校園成為兵工廠

2019-11-13 19:57

《環時》引述消息人士指出 香港周末或實施宵禁

2019-11-14 16:31

香港局勢動盪 國立東華大學提供在港台生返台免費試讀

2019-11-14 09:53

天貓雙11銷售額遭質疑 馬雲：保證沒有造假

2019-11-13 23:03

張曉明取消香港宣講 傳北京對港有新部署

2019-11-13 21:02

反送中衝突升級 港鐵宣布：15個車站今晚8時關閉

2019-11-14 18:18

防暴警中環制伏至少20人 彌敦道散鋪磚塊

2019-11-13 22:09

港警稱中大校園成暴徒兵工廠 與恐怖主義走近一步

2019-11-14 16:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top