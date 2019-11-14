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鎖定大陸農產食品市場 34家台灣業者參加滬秋季食品展

2019-11-14 18:38聯合報 特派記者林宸誼／上海即時報導

鎖定大陸農產食品市場，包括黑松、奇美食品、牛頭牌及味全食品等共34家台灣業者，在外貿協會領軍下，參加「上海食品飲料及餐飲設備展（簡稱FHC）」，展出包括飲料、醬料、食米、冷凍水產及果乾等產品，受大陸洽談商關注。

歷經22年的發展，FHC「上海食品飲料及餐飲設備展覽會」已經成為食品餐飲和飯店業進入大陸食品飲料市場的最佳平台。

由經濟部國際貿易局及外貿協會籌組的參展團，於2019年11月12日至14日在上海新國際博覽中心登場。

外貿協會表示，屏東縣、台南市及嘉義縣3個縣市政府，看好大陸進口食品市場發展潛力，今年共襄盛舉，帶領轄區農產食品業者參展，使得台灣館展出規模較去年倍增，參展家數達34家，其中不乏知名廠商如黑松、奇美食品、海瑞一（牛頭牌）及味全食品等，展出產品也大有看頭，包括飲料、醬料、食米、冷凍水產及果乾等。

展覽期間最受歡迎的攤位之一為黑松公司，洽談絡繹不絕，該公司非常重視大陸市場的潛力，由董事張建章領軍親征，在展場召開經銷商誓師大會，宣告將強力拓展當地市場，所展出產品C&C氣泡水訊問度最高。

六堆釀興業公司展示使用100%台灣原豆發酵，榮獲包括2019年Monde Selection世界品質評鑑大賞金獎等獎項在內的豆油伯金美滿釀造醬油等，獲得中國大陸連鎖通路的青睞，開展即派出主廚前來洽談。

瓜瓜園的冷凍地瓜也抓準大陸進入冬季消費者喜好熱食及健康食品商機，展覽期間除獲得不少上海連鎖超市商機外，也有遠自大陸東北進口商前來洽談合作機會。

本次FHC期間，外貿協會也透過其上海外館，邀請超過30位當地重要進口商及通路商前來台灣館參觀洽談；其中訴求高端超市通路的上海City’ Super，特別派出休閒食品及醬料產品兩組採購人員洽談，並表示台灣館內有濃厚特色的澎湖魚骨酥、花蓮玉里米果捲及嘉義縣東石雜糧抹胭脂花生，可望成為該公司下波上架銷售的台灣農產食品。

大陸專注保健飲料的酷爽兒公司，通路涵蓋華東7-Eleven上千家分店及久光百貨，該公司表示，台灣館八躍公司的蜂蜜牛奶，原料使用鮮奶及蜂蜜，與目前大陸市售的奶茶有所區別，將再與台灣廠商討論包裝後，有機會將該產品推廣至7-Eleven便利店銷售。

今年度與ProWine China、SFE連鎖加盟、iFresh蔬果展聯合展示，展覽規模達18萬平方公尺，較去年成長約20%，49個國家、超過3,500家企業參展，吸引有50多個國家，超過12萬名專業買主前來參觀洽談，是參展廠商與專業買主雙方拓展商機的最佳場所。

台灣館參觀人潮川流不息。圖／貿協提供
台灣館參觀人潮川流不息。圖／貿協提供
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上海買家與味榮公司參展代表洽談。圖／貿協提供
上海買家與味榮公司參展代表洽談。圖／貿協提供
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