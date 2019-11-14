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國泰、港龍10月載客 較去年同期大跌逾7%

2019-11-14 15:48聯合報 記者李仲維／即時報導

國泰航空公司13日公布與港龍航空合併的客、貨運量顯示，10月共載客約274萬人次，較2018年同期下跌7.1%，貨物及郵件運載量則下跌4.9%至18.3萬噸。

香港文匯報報導，國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，鑒於訪港及離港旅遊意欲疲弱，8月至10月的客運運力減少2%至4%，也將11至12月運力削減6%至7%。

他指出，10月訪港需求持續疲弱，赴港乘客人次較2018年同期下跌35%，跌幅與8月及9月相近。10月的離港客運量下跌13%，跌幅也與過去2個月相近。

經香港轉機的客運表現則不太受影響。乘客運載率較2018年同期下跌4個百分點至77.6%，除了客運量及乘客運載率下跌外，整體客運收益率持續受壓。

林紹波稱，大陸航線因陸客的訪港意欲低迷而嚴重受壓。10月雖然為傳統商務旅遊旺季，但商務艙客運需求疲滯，出現兩位數的跌幅。

貨運方面，今年前10個月，載貨量較2018年同期減少6.6%，運力上升0.4%，而貨物及郵件收入噸千米數則下跌6.9%。林紹波表示，進入傳統旺季，運載量持續改善，需求在十一假期後有所回升。

整體而言，預期國泰下半年的財務表現將較上半年大為遜色，而短期前景將依然充滿挑戰和非常不明朗。

國泰航空。圖／國泰航空官網
國泰航空。圖／國泰航空官網
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