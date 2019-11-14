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一波未平一波又起 海康威視高管遭調查

2019-11-14 16:05德國之聲 德國之聲

全球最大的視頻監控設備製造商之一海康威視再陷風波。該公司兩名董事胡揚忠、龔虹嘉被證監會立案調查。

他們是海康威視兩大個人股東。龔虹嘉擔任副董事長一職，持有該公司股份的13.4%。2019年福布斯中國富豪榜上，龔虹嘉排名第26位，財富值90億美元。

胡揚忠是海康威視的總經理，福布斯中國富豪榜上他排名第265位，財富值15億美元。

海康威視的「維族自動辨識系統」

海康威視是全球最大視頻監控設備製造商，該公司周三晚間（11月13日）發布公告指出，董事胡揚忠、龔虹嘉於2019年11月11日收到中國證券監督管理委員會《調查通知書》，兩人因涉嫌信息披露違法違規被立案調查。

在接受彭博社採訪時，海康威視的一名代表拒絕就聲明以外的內容發表評論。

就在今年10月，海康威視被指幫助北京打壓新疆穆斯林，向新疆各地區警察部門提供監視設備，因此被美國列入黑名單。該公司否認有任何不當行為。

視頻監控研究公司IPVM發現海康威視在中國網站上銷售一款可以自動識別維族人的智能監控設備，但是IPVM幾天前對海康威視發出問訊後，海康威視刪除了相關產品的頁面。

這種人工智能技術讓中國政府得以自動追蹤維吾爾人的行蹤。

IPVM在網站上指出，這款產品叫做AI泛智能抓拍筒型網絡攝像機，IPVM留下了這款產品介紹的截屏，其中寫道，這款監視設備支持分析人員目標的性別屬性（男、女），支持分析人員目標的種族屬性（如維族、漢族）以及人種膚色屬性（如白人、黃種人、黑人）；支持分析人員是否戴眼鏡、是否戴口罩、是否戴帽子、是否蓄胡子，識別準確率均不低於90%。產品適用於金融、電信、政府、學校、機場、工廠、酒店、博物館、交通監控等要求高清畫質且光線較暗或無光照的場所。

IPVM問詢海康威視後再次訪問同一鏈接，顯示的是：「您要查看的頁面已無法打開，請返回首頁。」

根據《紐約時報》之前的報道，中國政府正在使用一個龐大、先進的面部識別技術系統來跟蹤和控制維吾爾人。面部識別技術已整合到中國的監控攝像機網絡，可以根據外貌專門識別維吾爾人，並記錄、審查他們的行蹤。這種做法使中國成為利用高科技對民眾進行監控的先行者，或將開啟一個自動化種族主義的新時代。

全球最大的視頻監控設備製造商之一海康威視再陷風波。該公司兩名董事胡揚忠、龔虹嘉被...
全球最大的視頻監控設備製造商之一海康威視再陷風波。該公司兩名董事胡揚忠、龔虹嘉被證監會立案調查。示意圖／ingimage
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文木 / 羅法（路透社等）

本文章由德國之聲授權提供】

新疆維吾爾紐約時報北京

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