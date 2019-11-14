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繼深圳之後，廣州也為在港陸生提供免費7日住宿

2019-11-14 14:53聯合報 記者李仲維/即時報導

廣東省海外留學青年聯誼會今（14）日發布消息稱，為在港大陸學生提供位於廣州東站、廣州南站附近的若干酒店7日免費入住。

在港陸生14日至19日，只要憑身分證或學生證經審核確認，就可以免費入住這些酒店7天。

深圳青年驛站昨（13）日率先提供大陸在港就讀學生免費住宿7天等服務。目前，深圳全市8個區12家驛站，均可隨時讓大陸在港學生入住。

圖：取自廣州日報
圖：取自廣州日報
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