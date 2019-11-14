大陸今年已逮捕網路罪犯6.5萬人 關閉逾60萬個帳號
2019-11-14 14:39
聯合報 記者林則宏
／即時報導
大陸公安部宣布，於今年初展開的「淨網2019」專項行動，截至10月31日，共偵破涉網案件4萬5,743起，抓獲犯罪嫌疑人6萬5,832名。其中，光是網路詐騙類案件就高達2萬1,933起，逮捕犯罪嫌疑人2萬2,743名。同時關閉了60多萬個網路帳號。
大陸公安部14日在北京召開新聞發布會，通報全國「淨網2019」專項行動執行情況。公安部網絡安全保衛局長王瑛瑋稱，今年1月開展的「淨網2019」行動，主要打擊侵犯公民個人訊息、駭客攻擊破壞等網路違法犯罪活動。
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王瑛瑋表示，截至今年10月31日，共偵破涉網案件4萬5,743起，抓獲犯罪嫌疑人6萬5,832名。其中，偵破侵犯公民個人訊息類案件2,868起，抓獲犯罪嫌疑人7,647名；偵破駭客類案件1,361起，抓獲犯罪嫌疑人2,133名。
此外，還偵破網路詐騙類案件2萬1,933起，抓獲犯罪嫌疑人2萬2,743名；偵破網路賭博類案件5,797起，抓獲犯罪嫌疑人9,490名；偵破網路色情類案件2,406起，抓獲犯罪嫌疑人4,512名。
同時打掉多個利用「暗網」倒賣民眾訊息的犯罪集團，搗毀一批為「套路貸」提供技術、數據服務的科技公司，斬斷多條非法生產、銷售針孔攝影機等偷拍器材的黑色產業鏈，清剿多張製售迷奸藥物的犯罪網絡。
大陸公安部還針對互聯網企業及聯網單位開展安全監督檢查17萬餘家次，清理違法有害訊息445萬餘條，關閉網路帳號60萬餘個，約談整改相關網站及APP 3.7萬餘家次，行政查處9.1萬家次。
公安部網絡安全保衛局副局長張宏業表示，隨著互聯網的快速發展，傳統犯罪正加速向以互聯網為媒介的非接觸式犯罪轉移，「涉網」犯罪數量、受害人規模和社會危害性持續激增。
張宏業稱，公安機關網安部門將聚焦網路違法犯罪高發、頻發的深層次原因，進一步研究打擊策略、打擊方法、法律適用和防範措施，抓住網路違法犯罪生態的關鍵環節，打準、打斷網路黑灰產業鏈條，以壓制、萎縮網路違法犯罪生存空間。
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