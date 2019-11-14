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公司女總裁下跪幚員工洗腳 網友狂酸不如加薪

2019-11-14 13:16聯合報 記者李仲維/即時報導

山東濟南日前有兩名化妝品公司女總裁下跪幫員工洗腳，引發爭議。據了解，女總裁洗腳的背後原因，居然是為了獎勵員工。

面對女總裁跪地洗腳，員工們整個人顯得僵硬，畫面凸顯尷尬。該事件曝光後，網友議論紛紛。

據稱，濟南一家化妝品公司在召開股東大會時，現場出現女總裁幫員工洗腳的一幕，洗腳影片也遭人上傳網路，從影片中可見，一排員工坐在台上，而公司的女總裁和高階主管在員工的面前脫下高跟鞋跪下，一個一個幫他們撩起褲管洗腳，作為鼓勵員工的獎品，而台下則是靜默一片。

據悉，兩位女總裁之所以幫員工洗腳，是為了獎勵優秀員工。

針對這樣的獎勵，有的網友覺得很奇葩，並且覺得現場畫面凸顯尷尬。對此，許多網友熱議：「不如漲漲工資」、「跑偏的企業文化不值得提倡，直接加工資多實際」、「尊嚴可以踐踏，就是別跟我提發獎金的事，哈哈」、「真的獎勵員工，給升值、加薪、多發獎金…都比這個餿點子強」、「這獎勵我不行，分紅或休假才實際」、「真的獎勵優秀員工，還是為炒作自己」。

公司女總裁下跪幚員工洗腳代替獎勵引發爭議。圖：取自星島日報網站
公司女總裁下跪幚員工洗腳代替獎勵引發爭議。圖：取自星島日報網站
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