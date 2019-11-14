習近平會巴西總統簽9合作協議 推動與拉美國家交流
2019-11-14 12:00
聯合報 特派記者呂佳蓉
/北京即時報導
當地時間13日，大陸國家主席習近平與巴西總統波索納洛會晤，據陸媒央視報導，習近平表示，他看好巴西發展前景，也對中巴合作充滿信心，並稱要共同推動大陸和拉美國家開展全面交流合作，堅持多邊主義，構建開放型世界經濟，捍衛新興市場國家正當發展權益。雙方並簽署政治、經濟、貿易、農業等領域的9項協定和諒解備忘錄。
習近平指出，大陸與巴西為東西南半球最大的新興市場國家，擁有廣泛共同的利益，盼與巴西領導人把握好、引領好大陸與巴西關係發展方向。
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習近平強調，中巴都是大國，雙方要保持戰略定力，堅持相互尊重、平等相待，加強交往，築牢互信。要相互開放市場，探討就農產品、鐵礦石、原油等基礎性產品建立長期、穩定、直接的供應管道。
他表示，陸方支持本國企業積極參與巴西基礎設施建設，促進互聯互通。推進數位經濟、新一代通信、材料科學、生物技術等領域合作，預祝中巴地球資源衛星不久再次發射成功，並共同推進後續合作。要擴大人文交流，促進人員往來便利化。陸方也支持巴西為抗擊亞馬孫雨林災情所作努力，相信巴西有能力克服災害。
波索納洛則指出，大陸是世界舉足輕重的大國，是巴西第一大交易夥伴。大陸與巴西合作對巴西的未來發展具有日益重要意義。大陸與巴西經濟具有很強互補性，合作領域日益拓展。巴西歡迎大陸企業來巴西投資，在基礎設施建設和油氣、鐵礦石等能源領域加強合作。
波索納洛表示，巴西重視大陸開放市場帶來的重要機遇，希望擴大雙邊貿易，推動更多巴西農產品進入大陸，巴西也願為大陸企業和產品進入巴西提供良好條件，並願採取便利化措施，促進雙方人員交往和人文交流。他也感謝陸方在亞馬孫雨林問題上支持巴西主權，願與陸方就生物多樣性保護問題開展合作。
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