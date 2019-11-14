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習近平：經濟全球化愈逆風 要找出阻礙的痛點

2019-11-14 11:42聯合報 特派記者呂佳蓉/北京即時報導

中國大陸國家主席習近平當地時間13日出席金磚國家工商論壇閉幕式，並發表講話。習近平指出，當前，經濟全球化遭遇逆風。要找出阻礙各國經貿投資往來的難點和痛點，提出切實可行的解決建議，幫助政府更好瞭解行業和市場訴求、提高決策水準。

大陸官媒新華社報導，習近平表示，世界形勢發生許多新變化，既充滿機遇，也有不少挑戰。新一輪科技革命和產業變革動能逐漸釋放，為生產力進步和經濟社會發展開闢了新天地。

他同時也指出，保護主義、霸淩主義逆流而動，衝擊國際貿易和投資，加劇世界經濟下行壓力。企業有信心，市場就有活力。盼工商界朋友們抓住機遇，應對挑戰，繼續發揮各自優勢，踴躍參與和推動金磚國家經濟合作，積極在金磚國家投資興業，為促進增長、創造就業作出實實在在的貢獻。

習近平指出，金磚國家新工業革命夥伴關係是下階段金磚經濟合作的一個重要抓手。要敢於先行先試，將企業合作同新工業革命夥伴關係結合起來，爭取在創新、數字經濟、綠色經濟等領域拿出更多亮眼成果，助力五國經濟實現高品質發展。

習近平強調，中國大陸的發展是世界的機遇。面向未來，中國大陸擴大對外開放的決心沒有變，中國大陸經濟長期向好趨勢沒有變。陸方將進一步開放市場，擴大進口，不斷改善營商環境，為企業創造更好的發展條件。共建「一帶一路」已經進入高品質發展新階段，希望企業家們抓住機遇，積極參與，收穫更多合作成果。

中國大陸國家主席習近平出席金磚國家工商論壇閉幕式。圖/取自中新網
中國大陸國家主席習近平出席金磚國家工商論壇閉幕式。圖/取自中新網
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習近平

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