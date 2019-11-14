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10月多項數據遜於預期 固定資產投資增速創新低

2019-11-14 11:16聯合報 記者李仲維/即時報導

大陸國家統計局今（14）日發布10月規模以上工業增加值年增4.7%，增速比9月下滑1.1個百分點，遠低於市場預期；社會消費品零售總額年增7.2%，創六個月新低，也遜於市場預期，顯示大陸經濟下行壓力持續加大。

數據顯示，1至10月固定資產投資年增5.2%，創該項數據最低紀錄。社會消費品零售總額年增8.1%，增速比1至9月下滑0.1個百分點。全國網上零售額年增16.4%，增速比1至9月下滑0.4個百分點。

國家統計局發言人劉愛華表示，10月一些經濟指標受短期因素影響出現波動，她認為，應該綜合1至10月整體情況評估當前經濟形勢。

劉愛華表示，10月消費者物價指數（CPI）年增3.8%，漲幅比9月擴大0.8個百分點，物價上漲呈現結構性上漲的特徵，主要是食品價格上漲，非食品價格保持平穩；在食品價格內部，上漲最快的豬肉價格。整體來看，10月扣除食品和能源價格後的核心CPI上漲1.5%，1至10月CPI年增2.6%，控制在預期目標之內，整體物價還是處於溫和上漲。

劉愛華表示，各地非常重視恢復活豬生產，採取多種措施保供穩價，增加豬肉供應。隨著活豬生產政策實施，產能逐步恢復，豬肉價格將會逐步回穩。

國家統計局指出，當前全球經濟增長放緩，外部不穩定不確定因素較多，大陸國內週期性問題與結構性矛盾疊加，經濟下行壓力持續加大。

國家統計局表示，要頂住經濟下行壓力，促進就業穩定增長，保持物價基本穩定，扎實做好民生保障工作，努力完成全年主要目標任務，為明年經濟平穩運行奠定基礎。

劉愛華（右）表示，大陸經濟運行面臨的風險挑戰仍然較多，不可低估。圖：取自香港電台...
劉愛華（右）表示，大陸經濟運行面臨的風險挑戰仍然較多，不可低估。圖：取自香港電台網站
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