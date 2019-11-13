人行首次發布雙11數據 網路支付金額年增1.6倍
2019-11-13 22:38
聯合報 記者李仲維
／/即時報導
中國人民銀行首次發布雙11數據，11日當天下單量相當於大陸人民每人下單超過1筆，人均下單人民幣1,000元，一個「雙11」相當於去年GDP的1.65%。
中國人民銀行微信公眾號12日晚間披露的數據顯示，雙11當天，網聯、銀聯共處理網路支付業務17.79億筆、金額達人民幣1.48兆元，比去年同期分別增長35.49%、162.60%。
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21世紀經濟報導，上述數據相當於大陸人民每人下單超過1筆，人均下單1,000元。根據大陸國家統計局公布的2018年國內生產總值GDP是90.03兆元，也就是說，一個「雙11」相當於去年GDP的1.65%。
人行表示，網聯、銀聯攜手各銀行機構和相關非銀行支付機構成功完成「雙11」網路支付清算業務高峰保障工作，支付清算系統安全運行。當日，各支付清算系統運行平穩，支付業務處理高效順暢。
網聯稱，「雙11」當日，網聯平台處理跨機構支付交易筆數15.4億筆，金額1.16兆元。其中，跨機構支付交易處理峰值出現在0時3分44秒，峰值超過7.15萬筆/秒。數據顯示，今年「雙11」，網聯平台處理跨機構支付交易筆數比去年增長32.2%，金額比去年增長147.25%。
銀聯官方尚未公布「雙11」的具體支付數據。如果以人行發布的總體數據減去網聯的相關數據，粗略估算銀聯處理網路支付業務約2.39億筆，金額為3,220.7億元。網聯處理業務量差不多是銀聯的6倍，金額是3倍。
今年「雙11」購物狂歡節的成交總額為人民幣2,684億元，再次刷新紀錄。
路透分析，在拉動大陸經濟的三駕馬車中，當投資和淨出口勢頭減緩時，「雙11」表現出的龐大內需潛能，更突現大陸經濟增長的韌勁，昭示消費正成為拉動經濟的主力。
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