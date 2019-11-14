上海離境退稅物品 銷售增16.2%

2019-11-14 04:30 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國國家稅務總局上海市稅務局13日發布消息稱，在第二屆進博會期間，上海市離境退稅物品銷售額達560萬元人民幣，較去年同期增16.2%，進博會溢出帶動效應充分顯現。

據中新社報導，首屆進博會上，眾多海內外客商對上海優質、高效、便捷的離境退稅業務印象深刻。為了給外國消費者帶去更新鮮的購物體驗，今年1月，上海離境退稅服務進行創新升級，推出即買即退便利服務，境外旅客在商店就可享受購物、開單、退稅的一站式品質服務，領到手的現金還可以在就近商圈繼續買買買。

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「買完東西可以直接在商店拿退稅現金，又方便不少！每年進博會來上海購物，我都能有不一樣的收穫。」在進博會稅務諮詢台前，談到上海離境退稅即買即退服務，一位來自斯里蘭卡的展商高興地表示。

與此同時，今年上海市退稅商店規模持續擴大，有51家商店新加入離境退稅行列，目前全市退稅商店數量近400家。朵雲軒、小米之家、之禾、有意無意羊絨等民族精品和上海品牌逐步進入離境退稅全球視野，讓境外展客商「足不出滬」就能輕輕鬆松買上海、買中國、買全球。

據統計，今年11月以來，上海市離境退稅開單量同比增長48.4%，退稅物品銷售情況較去年增加85%。其中，離境退稅表現最亮眼的莫過於進博會舉辦地國家會展中心（上海）輻射區域內的青浦百聯奧特萊斯。

作為老牌退稅商店，今年又剛剛成為上海市首批即買即退試點商店，第二屆進博會期間，青浦百聯奧特萊斯的離境退稅業務交出的成績單十分喜人，開展4天的離境退稅銷售額已超過首屆進博會一周辦理量，業績同比增長72%。

青浦百聯奧特萊斯財務負責人表示，近期離境退稅業務大幅提昇要歸功於進博會和減稅降費的優勢叠加。今年國家實施了更大規模的減稅降費，奧萊品牌店裡大部分商品稅率從16%降到13%，對外國消費者來說，價格吸引力更大了，而且還可以享受11%的離境退稅。