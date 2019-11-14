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上海離岸基地 海外創業第一站

2019-11-14 04:30聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

位於上海浦東新區的自由貿易試驗區海外人才離岸創新創業基地（離岸基地），如今正成為不少海外創業者進入中國的「第一落腳點」。

據新華社報導，近日，在「2019年海外人才上海自貿區創業匯」大型交流對接活動上，55個海外優秀項目來到上海尋求合作，多個海外項目已確定落地浦東。

「我們是一家澳洲的生物醫藥企業，專注於研究減輕化妝品對皮膚的損傷。」馬修·賈法爾扎德的公司正是這次創業匯上落地浦東的海外企業之一，「此前對中國市場並不了解，但通過浦東新區政府的支持，我們很快就與中國的孵化器平台、風投基金等實現了對接，還跟不少大企業進行了交流，我們在非常短的時間內就決定落戶浦東。」

浦東新區歷來是改革開放的先行者，上海自貿區自設立以來，成為海外創新創業項目落地的熱土。離岸基地運營三年多來，共簽約入駐或註冊的優秀海外項目179個，引進第三方服務機構30家。

2019年9月，離岸基地還首次開展海外推廣工作，主動「敲」開海外人才的家門進行零距離交流。在今年的創業匯上，有3家以色列的企業便是離岸基地走出國門、帶回浦東的。

「我們在美國和新加坡都有分公司，非常希望能夠在上海浦東實現落地。」以色列一家企業的首席執行官拉米·米爾斯基介紹，他的公司專注於智慧城市平台技術的開發，正是此前離岸基地在以色列當地的宣講讓他萌生了來中國發展的想法。「到浦東之後，我看到了巨大的市場和豐富的創業資源，非常有吸引力。」

像拉米·米爾斯基這樣的海外創業者，在離岸基地的支持下，能有機會與一系列國際知名企業、機構進行交流，其中就包括美東創業聯盟、瑞士瑞中創新中心、上海諾基亞貝爾、微軟中國等。大企業發布創新、投資需求，海外創新創業人才對接需求，這裡形成了良好的資本、技術、服務資源的互動關係。

上海海脈德企業管理有限公司是離岸基地新增的兩家合作空間之一，該孵化器總經理、創始人翟靖波說：「我們是國家級科技孵化器，通過與離岸基地進行協同合作，希望能成為國際項目進入中國的首站。其實不少海外創新創業項目都希望進入中國，但就是因為不了解所以存在擔憂。我們未來將幫助更多國際項目以最優化的成本進入中國，並迅速在中國落地、生根、成長。」

創業上海自貿區以色列

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