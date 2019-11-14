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企業對接 甘肅、大馬深化合作

2019-11-14 04:31聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國（甘肅）投資貿易推介會暨中馬企業對接會13日在吉隆坡舉行。兩地業界期待能通過此次對接，在一帶一路倡議下加強合作。

據中新社報導，來自甘肅中醫藥、特色農產品、珠寶飾品、建材等行業的企業與來自馬來西亞的50家企業參與當日的推介對接活動。

馬來西亞-中國總商會署理總會長盧國祥介紹，馬來西亞近年來和甘肅經貿合作發展迅速，科技合作結出碩果，文化旅遊交流迸出火花，餐飲美食相互落地生根。馬來西亞和甘肅今年前8月的貿易額就已達到4.9億元人民幣，比兩地去年全年貿易額還高出近1億元人民幣。

他笑言，以甘肅的蘭州牛肉麵為例，其已在馬來西亞開設40多家餐廳，香飄馬來西亞，受到馬來西亞民眾青睞。此外，今年5月，亞洲航空公司開通了吉隆坡-蘭州直航航線，亦可推動一帶一路倡議下兩地陸海大通道建設，深化馬來西亞和甘肅的交流。

甘肅商務廳副廳長王穎玲則展望，甘肅和馬來西亞未來可深化特色農產品合作；深化中醫藥領域合作；積極利用自貿協定，強化多領域合作。

盧國祥也表示，未來雙方可在清真食品、民族用品生產、文化旅遊發展方面加強合作；建立高層合作交流機制；進一步推動民間交流合作。

馬來西亞吉隆坡人民幣

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