企業對接 甘肅、大馬深化合作
2019-11-14 04:31聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
中國（甘肅）投資貿易推介會暨中馬企業對接會13日在吉隆坡舉行。兩地業界期待能通過此次對接，在一帶一路倡議下加強合作。
據中新社報導，來自甘肅中醫藥、特色農產品、珠寶飾品、建材等行業的企業與來自馬來西亞的50家企業參與當日的推介對接活動。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
馬來西亞-中國總商會署理總會長盧國祥介紹，馬來西亞近年來和甘肅經貿合作發展迅速，科技合作結出碩果，文化旅遊交流迸出火花，餐飲美食相互落地生根。馬來西亞和甘肅今年前8月的貿易額就已達到4.9億元人民幣，比兩地去年全年貿易額還高出近1億元人民幣。
他笑言，以甘肅的蘭州牛肉麵為例，其已在馬來西亞開設40多家餐廳，香飄馬來西亞，受到馬來西亞民眾青睞。此外，今年5月，亞洲航空公司開通了吉隆坡-蘭州直航航線，亦可推動一帶一路倡議下兩地陸海大通道建設，深化馬來西亞和甘肅的交流。
甘肅商務廳副廳長王穎玲則展望，甘肅和馬來西亞未來可深化特色農產品合作；深化中醫藥領域合作；積極利用自貿協定，強化多領域合作。
盧國祥也表示，未來雙方可在清真食品、民族用品生產、文化旅遊發展方面加強合作；建立高層合作交流機制；進一步推動民間交流合作。
留言