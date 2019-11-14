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巴基斯坦飛喀什 全貨機首航

2019-11-14 04:31聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

由圓通航空公司執行的巴基斯坦卡拉奇至中國新疆喀什全貨機13日抵達喀什機場。這是喀什機場開通的首條至巴基斯坦的國際定期貨運航線，也是新疆機場集團2019年開通的第六條國際全貨機航線。

據中新社報導，該條航線每周執飛1班，承運機型為波音B757-200F全貨機，航班業載28噸。本次首航進口承運貨物9.25噸，貨物品種為鯧魚、帶魚、蝦等冰鮮水產品。

今年7月，為加快臨空經濟區建設，擴大對外開放，充分發揮絲綢之路經濟帶核心區、中巴經濟走廊起點區位優勢及喀什航空口岸優勢，喀什地區官方針對喀什至卡拉奇貨運航線出台專項補貼政策。10月，由新疆眾和空港物流公司攜手圓通航空公司運營的喀什至卡拉奇國際貨運航線申請獲批。

航線新疆機場

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