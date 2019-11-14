兩岸機博投洽會 訂單逾9億元
2019-11-14 04:31聯合報 大陸新聞中心／綜合報導
福建省龍岩市副市長王建生13日在新聞發布會上披露，兩岸機博投洽會3天的展會，現場簽訂訂單2億元（人民幣，下同），超過新台幣9億元，簽訂意向訂單2.5億元。
據中新社報導，當天上午，龍岩市政府新聞辦召開新聞發布會，通報第十屆海峽兩岸機械產業博覽會暨第十二屆中國龍岩投資項目洽談會（機博投洽會）成果。
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本屆機博投洽會以「兩岸合作、發展共贏」為主題，8日至10日在龍岩舉辦。王建生稱，依託龍岩獨特的產業優勢、區位優勢、資源優勢和對台優勢，已成為兩岸投資合作、產業對接、經貿交流重要平台。
據通報，本屆機博投洽會共有559家企業參展，比上屆增加15家。美國卡特彼勒、徐工集團等全球工程機械50強企業；台灣方面除特色小農機，還有東亞（捷豹）空壓機、裕菖實業、經銳、立新、杜豐、賀昌祥、茂承油壓、裕興螺絲、阿耐斯特、塑源實業等台灣知名機械企業參展。
本屆展會專業採購商超過1200家，大大超出原計畫的700家採購商。據現場統計，展會期間近340家，超過60%參展企業，在現場簽約訂單或意向訂單。
王建生表示，活動期間，龍岩積極響應一帶一路倡議，鼓勵和引導龍岩企業走出去開拓多元化市場，注入新動力，共享發展成果。
此外，來自福建、江西、成都、廣東等多地的全國台企聯代表、台灣企業家等50餘人參加此次活動，探討海峽兩岸投資發展機遇，為推動兩岸經濟社會融合發展建言獻策。
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