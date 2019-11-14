親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

兩岸機博投洽會 訂單逾9億元

2019-11-14 04:31聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

福建省龍岩市副市長王建生13日在新聞發布會上披露，兩岸機博投洽會3天的展會，現場簽訂訂單2億元（人民幣，下同），超過新台幣9億元，簽訂意向訂單2.5億元。

據中新社報導，當天上午，龍岩市政府新聞辦召開新聞發布會，通報第十屆海峽兩岸機械產業博覽會暨第十二屆中國龍岩投資項目洽談會（機博投洽會）成果。

本屆機博投洽會以「兩岸合作、發展共贏」為主題，8日至10日在龍岩舉辦。王建生稱，依託龍岩獨特的產業優勢、區位優勢、資源優勢和對台優勢，已成為兩岸投資合作、產業對接、經貿交流重要平台。

據通報，本屆機博投洽會共有559家企業參展，比上屆增加15家。美國卡特彼勒、徐工集團等全球工程機械50強企業；台灣方面除特色小農機，還有東亞（捷豹）空壓機、裕菖實業、經銳、立新、杜豐、賀昌祥、茂承油壓、裕興螺絲、阿耐斯特、塑源實業等台灣知名機械企業參展。

本屆展會專業採購商超過1200家，大大超出原計畫的700家採購商。據現場統計，展會期間近340家，超過60%參展企業，在現場簽約訂單或意向訂單。

王建生表示，活動期間，龍岩積極響應一帶一路倡議，鼓勵和引導龍岩企業走出去開拓多元化市場，注入新動力，共享發展成果。

此外，來自福建、江西、成都、廣東等多地的全國台企聯代表、台灣企業家等50餘人參加此次活動，探討海峽兩岸投資發展機遇，為推動兩岸經濟社會融合發展建言獻策。

福建人民幣

相關新聞

港府留錢 規劃為富人減稅

2019-11-13 23:28

天貓雙11銷售額遭質疑 馬雲：保證沒有造假

2019-11-13 23:03

直播從小角色變「男一」！淘寶六間直播室創逾一兆台幣佳績

2019-11-12 00:35

巴基斯坦飛喀什 全貨機首航

2019-11-14 04:31

企業對接 甘肅、大馬深化合作

2019-11-14 04:31

上海離岸基地 海外創業第一站

2019-11-14 04:30

上海離境退稅物品 銷售增16.2%

2019-11-14 04:30

世界浙商大會杭州開幕 招商額逾1.32兆破紀錄

2019-11-13 23:49

阿里巴巴在港上市 准了

2019-11-13 23:28

騰訊上季獲利減13%

2019-11-13 23:28

平安集團跨界 進軍媒體業

2019-11-13 23:28

人行首次發布雙11數據 網路支付金額年增1.6倍

2019-11-13 22:38

馬雲：只把賺錢作為目的 企業發展不長久

2019-11-13 22:17

世界浙商大會開幕 招商額逾1.32兆元

2019-11-13 22:09

大陸國務院拍板 降低部分基礎設施最低資本金比例

2019-11-13 21:13

雙十一數據造假？馬雲：網路時代每分錢都極其準確

2019-11-13 20:51

陸國稅總局發佈 陸跨境電商「無票免稅」明年起上路

2019-11-13 13:23

傳阿里巴巴今獲港交所批准上市

2019-11-13 11:56

國台辦證實：施正屏、蔡金樹、李孟居遭有關部門審查

2019-11-13 11:19

國台辦籲民進黨 懂得民心所向才是最大的政治

2019-11-13 11:11

陸國台辦：台民航局明確拒絕延長2020春節加班機時間

2019-11-13 11:10

海南大提速 實際利用外資增幅居冠

2019-11-13 03:22

石博會貿易額破人民幣127億 創新高

2019-11-13 03:20

優化營商環境 北京推3.0版改革

2019-11-13 03:20

東方風電智慧系統 獲權威認證

2019-11-13 03:18

大陸2大電商 雙11成交近人民幣5千億

2019-11-13 03:18

雙11當天 郵政、快遞業處理5.35億快件

2019-11-13 03:17

中芯上季獲利 大增三倍

2019-11-12 23:25

恒大砸1,900億 攻新能源車

2019-11-12 23:25

天貓雙11下個目標 蔣凡：移動化、智慧化升級

2019-11-12 20:02

阿里巴巴雙11出包 飛豬拒出5千張優惠機票

2019-11-12 19:47

大陸網友再次發起 暫緩赴台旅遊 讓台胞順利返鄉

2019-11-12 15:56

中美貿易戰與香港反送中夾殺下 為何雙11購物節還能再創高峰？

2019-11-12 15:15

鎖定對岸高消費端 台南農產前進「上海秋季食品展」

2019-11-12 14:01

華為發出近90億元 獎勵推動關鍵零組件自主有功人員

2019-11-12 13:54

貿易戰陰霾下，雙11光靠流血促銷還不夠，阿里、京東靠這三招維持交易熱度

2019-11-12 09:46

陸兩大電商阿里、京東 雙11交易額合計破2兆元

2019-11-12 09:14

八成全球投資者 擬增中國投資

2019-11-12 01:23

新能源汽車產銷 連4年下降

2019-11-12 01:23
看更多

熱門文章

反送中衝突升溫！ 香港中文大學宣布：本學期即起結束

2019-11-13 19:03

反送中大學校園成戰場 華航今晚緊急載81名台生返台

2019-11-13 18:10

香港大學衝突中像戰場 台灣學生被關宿舍快斷糧

2019-11-13 12:55

港中文大學申請禁制令 限制警方無搜查令不得進入校園

2019-11-13 09:14

安全考量 香港教育局宣布14日全港停課

2019-11-13 14:46

聽聽香港市民怎麼說：「我們都心碎了」

2019-11-13 19:06

校園淪戰場 副教授痛心斥港警：為何要發瘋搞學生？

2019-11-13 10:59

反送中爆嚴重衝突 駐港代表處今晚助126港中大台生返國

2019-11-13 17:46

金融時報社論：港府已失去政權合法性

2019-11-13 14:57

香港中大校長段祟智中催淚煙 港警：出動水炮車為幫同袍撤離

2019-11-13 08:45

台生急撤！香港理工大學等多所學校台生也陸續回台

2019-11-13 18:54

抗爭升溫 香港中文大學宣布：本學期即時結束

2019-11-13 19:16

香港政府高層深夜舉行緊急會議

2019-11-13 23:03

香港交通遭嚴重破壞近乎癱瘓 13日可彈性上課、上班

2019-11-13 08:47

國台辦證實：施正屏、蔡金樹、李孟居遭有關部門審查

2019-11-13 11:19

「有大陸身分證才可上船」傳港水警協助中大陸生撤離

2019-11-13 12:19

影／女總裁「下跪洗腳」獎勵員工 網友看傻眼

2019-11-13 14:49

反送中情勢升溫 旅港台籍學生驚恐返台

2019-11-13 22:26

香港中大擬提前結束本學期 浸大即起停課

2019-11-13 18:18

港大學烽火連天 台灣學生號召連署譴責港警武力行為

2019-11-13 16:35

現在港台生1021人 今明二日逾280人返台

2019-11-13 21:42

香港暴力升級 BBC：港府正把政治問題變成社會問題

2019-11-13 18:15

裝甲車開路 港警在德輔道抓捕示威者

2019-11-13 20:21

中大學生會長申禁警擅闖校園 法官拒批准禁制令

2019-11-13 21:58

香港14所大專院校學生會聯合聲明：與中大共存亡

2019-11-13 11:54

情勢緊張？深圳共青團宣布 為香港陸生提供7天免費住宿

2019-11-13 10:16

香港大學校園成戰場 返台生難忘驚魂夜餘悸猶存

2019-11-13 23:55

陸國台辦：台民航局明確拒絕延長2020春節加班機時間

2019-11-13 11:10

港澳辦主任張曉明臨時取消赴港 傳北京對港有新部署

2019-11-13 21:33

環時：港暴徒肆虐之地離深圳武警部隊車程很短

2019-11-13 09:41

蔡總統籲國際社會撐香港 並籲港府「懸崖勒馬」

2019-11-13 13:14

港中大衝突升級 陸委會應要求協助台生返台

2019-11-13 17:19

會有小六四？港評論家憂：示威年輕人結局可能很悲慘

2019-11-13 18:10

流落海外159年 圓明園馬首銅像將「回歸」圓明園

2019-11-13 14:53

影／香港中文大學70多名台籍學生專案搭機返台

2019-11-14 02:46

港警闖中文大學 美多位重量級議員關切譴責

2019-11-13 09:10

【大三罷】港醫管局：今天有48人送醫院 2人危殆

2019-11-13 19:29

因應反送中風暴 教育部緊急成立在港台生協處專案小組

2019-11-13 18:20

香港暴力惡化 港學者預測：習近平將收緊管控

2019-11-13 18:11

馬曉光：台灣曾有機遇參與RCEP 但民進黨政府破壞局面

2019-11-13 11:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top