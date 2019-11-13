聚力高質量，世界浙商大會開幕，招商額逾1.32兆元
2019-11-13 22:09
聯合報 特派記者林宸誼
/杭州即時報導
以「聚力高質量，共築中國夢」為主題的第五屆世界浙商大會，13日上午開幕，簽約專案共計124個、協議總投資超過人民幣3,000億元（約新台幣1.32兆元）。
浙江省委書記車俊指出，浙商為浙江乃至全大陸發展作出重要貢獻，創造了浙江63%的投資、66%的生產總值、72%的研發投入、73%的稅收、78%的外貿出口、87%的就業機會、91%的企業數量，浙商在浙江經濟社會發展中具有舉足輕重的地位，發揮了不可替代的作用，
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浙江省長袁家軍表示，第五屆世界浙商大會期間，共安排世界浙商論壇等29場活動，擬簽約專案共計124個、協議總投資超過3,000億元，創歷史之最。
深入推動「最多跑一次」改革，打造國際一流營商環境，開幕式現場還開通了浙江為僑服務全球通平台、浙江省金融綜合服務平台、浙江省企業服務綜合平台，展現浙江省關心浙商、服務浙商、協助浙商的主動態度。
開幕式上，首次評選表彰「高品質發展」領軍企業，包括阿里巴巴、娃哈哈集團、海康威視、吉利控股、正泰集團等15家企業獲獎；橫店集團創始人徐文榮、圓通速遞董事局主席喻渭蛟等11位知名浙商，獲得「2019全球浙商金獎」。
包括在浙江發展台商在內的2800多名代表，出席開幕式，深耕杭州27年的杭州台協會會長周鮑華，這次參加「數字經濟」國際青年人才論壇等相關活動，他指出杭州電商相當發達，除了鼓勵台協會員透過電商搶攻大陸內需市場，還會將兩天活動整理好，傳達給台協會員，從中找到對接機會。
周鮑華指出，面對瞬息萬變的全球經濟，台商不能只關注工廠內的事，現在不僅要把自己的產品做精、做強，還要掌握先進技術和理念，才能夠在浙江發揮，走進大陸內需市場。
本屆大會聚焦「一帶一路」、「大灣區、大花園、大通道、大都市區」建設，圍繞「長三角一體化」、數字經濟、自貿區、科創大走廊等重大發展戰略。
兩天的大會主體活動期間，還會舉辦共享長三角一體化發展新機遇-浙江省「四大」建設專題、打造全國「數字經濟第一城」、寧波製造業高質量發展示範區、溫州新時代「兩個健康」先行區項目推介會，在浙江發展的台商也參與。
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