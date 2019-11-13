大陸國務院拍板 降低部分基礎設施最低資本金比例
2019-11-13 21:13
聯合報 記者李仲維
/即時報導
大陸國務院總理李克強今（13）日主持召開國務院常務會議，會議決定降低部分基礎設施項目最低資本金比例，由25%降至20%。
中國政府網披露，會議決定完善固定資産投資項目資本金制度，做到有保有控、區別對待，促進有效投資和加強風險防範有機結合。
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一是降低部分基礎設施項目最低資本金比例。將港口、沿海及內河航運項目資本金最低比例由25%降至20%。
對公路、鐵路、城建、物流、生態環保、社會民生等方面基礎設施項目，在投資回報機制明確、收益可靠、風險可控前提下，可適當降低資本金最低比例，下調幅度不超過5個百分點。
二是基礎設施領域和其他國家鼓勵發展的行業項目，可通過發行權益型、股權類金融工具籌措資本金，但不得超過項目資本金總額的50%。地方政府可統籌使用財政資金籌集項目資本金。
三是嚴格規範管理，強化風險防範。項目借貸資金和不合規的股東借款、「名股實債」等不得作為項目資本金，籌措資本金不得違規增加地方政府隱性債務，不得違反國有企業資産負債率相關要求，不得拖欠工程款。
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