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雙十一數據造假？馬雲：網路時代每分錢都極其準確

2019-11-13 20:51聯合報 特派記者林宸誼/即時報導

天貓雙11公布最終成交額為人民幣2,684億元，不過卻有大陸網友質疑數據造假，阿里巴巴創始人、浙商總會會長馬雲13日表示，「我向大家保證，在數據時代，在互聯網時代，每一分錢都極其準確。」

馬雲在第五屆世界浙商大會指出，雙11的數字是超過預期，超過大家對本來經濟形勢的預判，華爾街曾經預測雙11大概會增長25%左右，主要認為大陸的消費不振，大陸經濟在衰退，但數據實際上增長了25.7%，所以大家認為，甚至還有人猜測，這些數據是不是在作假。

馬雲指出，今年雙11其實還沒有達到他的預期，其中一個原因是天氣太熱，天氣一冷服裝才會賣得好，今年浙江的銷售額數據不是太好，去年排名第二名，今年變成第三名。

另外一個原因是平時雙11是在周六，所以大家可以熬夜，第二天睡晚點沒關係，今年雙11在周一要上班，所以大家不敢熬夜，希望未來雙11國家給放半天假，這樣熬夜買買買，就不耽誤了上班了。

對於今年天貓雙11取得的成績，有大陸網友提出質疑，認為在今年4月有網友按照公式預測，2019年雙11的大致成績為2,689億元，與天貓實際公布的數據高度吻合。

天貓相關負責人12日作出回應，「按照網友的邏輯，符合統計趨勢的就是假的。那麼，世界經濟總量也是能被預測的，經濟發展也是假的嗎？自己YY下滿足自嗨就算了，由此得出天貓雙11數據造假，就是造謠了哦，要負法律責任的！」隨後，天貓發言人官博也發聲闢謠。

阿里巴巴創始人、浙商總會會長馬雲。（特派記者林宸誼╱攝影）
阿里巴巴創始人、浙商總會會長馬雲。（特派記者林宸誼╱攝影）
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雙11天貓

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