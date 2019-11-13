雙十一數據造假？馬雲：網路時代每分錢都極其準確

2019-11-13 20:51 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林宸誼 /即時報導



天貓雙11公布最終成交額為人民幣2,684億元，不過卻有大陸網友質疑數據造假，阿里巴巴創始人、浙商總會會長馬雲13日表示，「我向大家保證，在數據時代，在互聯網時代，每一分錢都極其準確。」

馬雲在第五屆世界浙商大會指出，雙11的數字是超過預期，超過大家對本來經濟形勢的預判，華爾街曾經預測雙11大概會增長25%左右，主要認為大陸的消費不振，大陸經濟在衰退，但數據實際上增長了25.7%，所以大家認為，甚至還有人猜測，這些數據是不是在作假。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

馬雲指出，今年雙11其實還沒有達到他的預期，其中一個原因是天氣太熱，天氣一冷服裝才會賣得好，今年浙江的銷售額數據不是太好，去年排名第二名，今年變成第三名。

另外一個原因是平時雙11是在周六，所以大家可以熬夜，第二天睡晚點沒關係，今年雙11在周一要上班，所以大家不敢熬夜，希望未來雙11國家給放半天假，這樣熬夜買買買，就不耽誤了上班了。

對於今年天貓雙11取得的成績，有大陸網友提出質疑，認為在今年4月有網友按照公式預測，2019年雙11的大致成績為2,689億元，與天貓實際公布的數據高度吻合。