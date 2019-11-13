陸國稅總局發佈 陸跨境電商「無票免稅」明年起上路
2019-11-13 13:23
聯合報 記者戴瑞芬
／即時報導
大陸跨境電商出口「無票免稅」明年起上路。國稅總局今日發佈新政，應稅所得率統一按照4%徵收，出口貨物未取得有效進貨憑證，其增值稅、消費稅享受免稅政策。
國稅總局發佈「關於跨境電子商務綜合試驗區零售出口企業所得稅核定徵收有關問題的公告」，新政自2020年1月1日起施行。
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跨境電子商務綜合試驗區是中國對跨境電商在交易、支付、物流、通關、退稅、結匯等先行先試技術標準、業務流程、監管模式等。從2015年在杭州首個試點，歷經三批開放，現有共35個跨境電子商務綜合試驗區。
由於跨境電商零售出口的貨物普遍存在取得不了購貨發票，面臨出口徵稅問題，而且難以取得合法有效進貨憑證，導致採購成本不能在企業所得稅稅前扣除。
新政因此創新改革，出臺更加便利企業所得稅核定徵收辦法，試行增值稅、消費稅免稅政策。
新政重點包括綜試區內核定徵收的跨境電商企業，採用應稅所得率方式核定徵收企業所得稅，應稅所得率統一按照4%確定。
同時，出口貨物未取得有效進貨憑證，其增值稅、消費稅享受免稅政策。另外，跨境電商企業可享受小型微利企業所得稅優惠政策，藉以扶植中小企業發展跨境貿易。
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