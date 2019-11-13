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12強／奧運窄門有夠難 周五輸美國仍有淘汰危機

馬英九拋統一開放選項 陸國台回應

2019-11-13 11:40聯合報 記者戴瑞芬／即時報導

前總統馬英九拋出「統一」是開放選項，籲兩岸展開「統一」對話，大陸國台辦新聞發言人馬曉光今（13）日表示，將繼續推動兩岸關係和平發展，推進和平統一進程。

馬英九近日在牛津辯論社表示，台灣應對統一問題保持開放選項，應堅持在台灣人民做好準備的前提下展開統一對話。

國台辦發言人馬曉光今（13）日在國台辦例行新聞發佈會回應表示，完全統一是中華兒女的共同願望，是中華民族的根本利益所在。。

馬曉光表示，將繼續團結廣大台灣同胞，推動兩岸關係和平發展，推進和平統一進程。

大陸國台辦新聞發言人馬曉光。中國網直播截圖
大陸國台辦新聞發言人馬曉光。中國網直播截圖
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