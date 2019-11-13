國台辦證實：施正屏、蔡金樹、李孟居遭有關部門審查
2019-11-13 11:19
聯合報 記者戴瑞芬
／即時報導
大陸國台辦新聞發言人馬曉光今（13）日表示，去年8月在大陸「失蹤」的師大退休教授施正屏等三人，正被大陸有關部門依法審查。國台辦證實三人正被大陸拘提，強調是正常的執法行為。
被拘提的除了施正屏，還包括屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居，與南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹。馬曉光說，這三個案例，都是因為當事人從事涉嫌危害國家安全的活動，被大陸有關部門依法審查。
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由於兩岸溝通管道幾乎停擺，家屬無法獲知到底事具體現況，馬曉光表示，據瞭解，有關部門嚴格依法辦案，已經通知了三位家屬，並根據法律規定保障各項合法權利。相關案件已經進入審判程式。
他並強調，大陸依法打擊危害國家安全的犯罪活動，是正常的執法行為，並沒有說一段時期顯得很多，或者顯得很突兀。
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