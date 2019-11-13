國台辦籲民進黨 懂得民心所向才是最大的政治
2019-11-13 11:11
聯合報 記者戴瑞芬
／即時報導
大陸國台辦發布新惠台「26條」，陸委會稱「名為惠台，實則利中」。國台辦新聞發言人馬曉光今（13）日在國台辦新聞發佈會回應表示，民進黨不要用泛政治化的觀點來進行解讀，甚至對台灣同胞進行恐嚇、懲罰。
馬曉光指出，如果民進黨真要搞政治操作的話，應該懂得，人民的利益和民心所向才是最大的政治。
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他表示，「26條」涉及為台灣企業提供同等待遇的措施13條，包括台資企業同等參與重大技術裝備、5G、迴圈經濟、民航、主題公園、新型金融組織等投資建設，同等享受融資、貿易救濟、出口信用保險、進出口便利、標準制定等政策，支援兩岸青年就業創業基地和示範點建設等；涉及為台灣同胞提供同等待遇的措施也是13條，包括在領事保護、農業合作、交通出行、通訊資費、購房資格、文化體育、職稱評審、分類招考等方面提供更多的便利和支持。
馬曉光其調，「26條」措施都是真金白銀的措施，給台灣同胞帶來更大的發展機遇，更大的利益福祉，這對增進台灣同胞的利益來說是一件好事。
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