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陸國台辦：台民航局明確拒絕延長2020春節加班機時間

2019-11-13 11:10聯合報 記者呂佳蓉/北京即時報導

大陸國台辦發言人馬曉光今日表示，有關兩岸春節延長加班機時間未存在各執一詞的說法，因為事實只有一個，對於在陸台商提出2020年延長春節加班機時間的訴求，台灣民航主管部門已經明確拒絕，他並稱「這是板上釘釘的事，不存在各執一詞」。

國台辦今日舉行例行記者會，針對兩岸春節加班機事宜，昨日大陸民航網報導，我政府拒絕延長明年春節加班機執行時間。不過，交通部民航局、陸委會昨皆表示與事實不符，民航局並指出，正循慣例，聯繫處理兩岸春節加班機安排事宜

馬曉光今日回應，最近台企聯和有關地區的台商協會向民航部門提出，鑒於明年春節前夕恰逢兩項選舉，屆時有大批大陸台胞往來兩岸，希望能夠延長2020年春節加班機的執行時間，以充分滿足台胞返鄉的要求。

馬曉光指出，台企聯及廣大台胞提出的延長2020年春節加班機執行時間的建議合情合理，陸方也願意盡最大努力提供協助。儘管春運是大陸航空運輸最繁忙的時候，大陸民航主管部門仍然克服困難，積極回應台胞訴求，鼓勵兩岸航空公司為台胞返鄉提供各種便利。同時多次就適當延長春節加班機的執行時間問題與台灣溝通。

馬曉光表示，台灣民航主管方面已經明確拒絕了延長春節加班機執行時間。對於民進黨當局枉顧民眾的訴求，漠視台胞返鄉需求的做法，陸方確實感到很不理解，盼台灣多聽聽台商台胞的反映，拿出符合民眾期待的態度和做法，不要再蓄意設置障礙，影響廣大台胞順利返鄉。

馬曉光最後說，「如果台灣方面說沒有拒絕，還在考量，當然很好，希望他們儘快與我們民航主管部門商定具體時間。」

大陸國台辦發言人馬曉光。記者呂佳蓉/攝影
大陸國台辦發言人馬曉光。記者呂佳蓉/攝影
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春節加班馬曉光

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