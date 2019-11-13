雙11當天 郵政、快遞業處理5.35億快件

2019-11-13 03:17 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國國家郵政局監測數據統計，11月11日當天，大陸全國各郵政、快遞企業共處理5.35億快件，同比增長28.6%，再創歷史新高。圖為貴州順豐速運有限公司王寬分撥中心，工作人員正在分揀快遞。 中新社 分享 facebook 大陸國家郵政局監測數據顯示，今年「雙11」當天各郵政、快遞企業共處理5.35億快件，是二季度以來日常處理量的3倍，同比增長28.6%，再創歷史新高。

新華社報導，國家郵政局預計「雙11」快遞旺季高峰期從11月11日持續至18日，高峰期全行業處理的郵快件業務量將達到28億件。為實現全網不癱瘓、重要節點不爆倉、保暢通、保安全、保平穩目標，全行業將「錯峰發貨、均衡推進」作為核心機制，根據各企業的寄遞承載能力，計畫性地推單放量，嚴格控制發貨量峰值。

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為應對今年「雙11」快遞旺季，在現有服務能力基礎上，全行業臨時聘用近40萬人和12萬輛汽車，新增360多萬平方米處理場地和3000多套自動、半自動分揀設備。在城市地區，大陸全國已經累計建設8.2萬個末端公共服務站，布放38萬多組智能快件箱，對快遞末端服務能力形成有效補充。

5.9萬個農村快遞公共取送點的設立，將更好滿足農村居民的寄遞服務需求。在國際業務方面，快遞企業遍布60多個國家的網點、覆蓋50多個國家及地區的海外倉和新增的多條國際航線將發揮積極作用。在售後方面，多家企業投入使用智能客服機器人，有效提高高峰期客服能力。

國家郵政局有關負責人表示，從今年4月份開始，在全國範圍內開展了兩輪快遞末端服務違規收費清理整頓工作，有效維護了農民合法權益。截至目前，快遞網點已覆蓋鄉鎮超過3萬個，全國鄉鎮快遞網點覆蓋率達96%，有效提高了農村地區配送能力。