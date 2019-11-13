東方風電智慧系統 獲權威認證

2019-11-13 03:18 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／台北－德陽報導



近日，東方風電首支2.5MW-B690A型葉片下線，單支長69米，是目前大陸同等級葉片中最長的一款。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook 隨著全球對清潔能源的需求越來越大，太陽能、風能、潮汐能等清潔能源發電技術，一直是各大企業著力攻關的重點。總部位於四川德陽的東方電氣風電有限公司（簡稱「東方風電」），就是其中之一。近日，東方風電再傳喜訊，獲得北京鑒衡認證中心頒發的iPACOM智慧系統認證證書，標誌著東方風電iPACOM成為大陸首個獲得權威機構技術評估認證的風電智慧系統。

東方風電具有完全自主智慧財產權的iPACOM智慧系統，以CPS資訊物理、工業大資料和邊緣計算為理論指導，統籌構建「去中心化」的風機級、場控級、區域級和全球級的4C系統架構，融合智慧感知、智慧演算法、智慧控制、智慧運營和智慧維護的5i體系功能，以產品的形式，將智慧策略直接部署在風場，在風場本地實現多維高頻資料處理、演算法調優和結果閉環。

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iPACOM智慧系統通過發展與實踐，已經在東方風電雙饋、直驅兩種技術路線的風場完成了布置與應用，將安全性保障、發電量提升、自動化運營、健康度預警、預測性運維、電網適應性控制、網路安全管理等有效落地。