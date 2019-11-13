優化營商環境 北京推3.0版改革

2019-11-13 03:20 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



在兩年來推出191項改革措施優化營商環境的基礎上，北京以市場化、法治化、國際化為導向，12日再公布204項改革措施，推進新一輪高水平對外開放，為企業營造公開透明、可預期的發展環境。

中新社報導，12日，「北京市新一輪深化放管服改革優化營商環境重點任務」正式公布。北京市發展和改革委員會新聞發言人戴穎在發布會上表示，北京分別在2018年3月推出營商環境1.0版改革、今年2月份出台營商環境2.0版改革，共計191項改革措施，推進了北京市營商環境不斷改善。此輪改革則被稱為營商環境3.0版改革，共204項改革措施。 戴穎指出，北京將進一步開放市場大門。圍繞簡化審批手續、降低企業准入門檻，北京繼續在企業開辦、變更、註銷等關鍵環節推出11項改革措施，進一步激發市場主體活力。比如，優化完善「e窗通」平台，實現企業隨時辦理營業執照、涉稅事項、銀行開戶等開辦業務，減少企業重複跑動和材料提交。

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再比如，在海澱區試點區塊鏈技術，實現企業註册地址自動核驗，提高開辦效率；探索利用區塊鏈和人工智能技術辦理不動產登記，試點實行「智能秒批」，改變以往民眾連夜排隊、現場取號、多次跑路的現象。

北京將進一步便利投資貿易。北京以「減環節、減時間、減成本」為重點推動流程再造，在工程建設項目審批、跨境貿易等領域推出18項改革措施。同時，在市場監管、法治保障等領域推出44項改革措施，讓市場環境更公平。

針對小微企業融資難、融資貴問題，北京將圍繞信貸融資、市政設施接入、招標投標等方面推出36項改革措施。比如，搭建小微企業綜合金融服務平台、設立北京市企業續貸受理中心等，解決信息不對稱、蒐集信息成本高的問題，提高審貸效率，進一步降低企業融資成本。

為最大限度釋放創新活力、培育創新動能，戴穎指出，北京還圍繞知識產權、境外投資、人才保障、創新孵化等方面提出45項改革措施。比如，加大國際人才引進力度，大幅壓縮外籍人員居留許可證、工作許可證辦理時間，分別由15個工作日壓縮至7個工作日、11至13個工作日，對高精尖缺外國人才提供綠色通道服務。 世界銀行最新發布的「2020年營商環境報告」顯示，中國排名上升15位，躍至31位，而北京作為樣本城市得分78.2分，相當於位列全球第28位，超過日本東京。