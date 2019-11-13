石博會貿易額破人民幣127億 創新高

2019-11-13 03:20 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第二十屆中國（南安）水頭國際石材博覽會暨石材設計周（簡稱石博會）組委會12日發布數據稱，本屆石博會共達成購銷意向2080單，比增3.12%；貿易總額約127.37億元（人民幣，下同），比增2.8%；各項經貿指標和海外客商、設計師參展人數均創歷屆之最。 中新社報導，石博會組委會負責人介紹，本屆展會舉辦期間觀展人數達10.8萬人次，同比增加8%；主展館參展企業689家，為歷屆最高，且一帶一路特徵十分明顯。來自義大利、印度、伊朗、土耳其、烏茲別克、塞爾維亞等一帶一路沿線國家和地區的近百家石材商前來參展，帶來各式各樣五彩斑斕的石材。

伊朗石山公司已經連續12年參展石博會。該公司負責人荷傑稱，每年這個時候都要來南安水頭和老客戶們見見面。主要展銷伊朗荒料石，希望藉助石博會輻射全中國的平台優勢，尋找更多商機。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

坐擁中國石材最大份額，有著中國建材之鄉、中國石材城之稱的南安也是輻射全球的世界級石材生產交易中心。統計數據顯示，南安有超過10萬名石材加工從業者，足跡遍布全球130個國家和地區。

1300多家南安石材企業每年可生產石板材約2億平方米。2018年，南安石材業規模產值突破512億元，石材產量、市場份額分別占大陸全國的近60%和70%。

「世界石材看中國，中國石材看南安」。南安市委書記王春金表示，海內外參展商以本屆石博會為平台，共話設計、共享創意、共謀發展，把海內外石材蛋糕做大，把產業共享機製做實，把交流合作方式做活。他指出，南安石材業歷經多次蛻變，正邁向綠色創意、智能製造新石代，世界石材之都的名號更加響徹海內外。