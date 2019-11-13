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14年「國光」改版孫鵬、屈中恆被消失 背後原因出爐

石博會貿易額破人民幣127億 創新高

2019-11-13 03:20聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

第二十屆中國（南安）水頭國際石材博覽會暨石材設計周（簡稱石博會）組委會12日發布數據稱，本屆石博會共達成購銷意向2080單，比增3.12%；貿易總額約127.37億元（人民幣，下同），比增2.8%；各項經貿指標和海外客商、設計師參展人數均創歷屆之最。 中新社報導，石博會組委會負責人介紹，本屆展會舉辦期間觀展人數達10.8萬人次，同比增加8%；主展館參展企業689家，為歷屆最高，且一帶一路特徵十分明顯。來自義大利、印度、伊朗、土耳其、烏茲別克、塞爾維亞等一帶一路沿線國家和地區的近百家石材商前來參展，帶來各式各樣五彩斑斕的石材。

伊朗石山公司已經連續12年參展石博會。該公司負責人荷傑稱，每年這個時候都要來南安水頭和老客戶們見見面。主要展銷伊朗荒料石，希望藉助石博會輻射全中國的平台優勢，尋找更多商機。

坐擁中國石材最大份額，有著中國建材之鄉、中國石材城之稱的南安也是輻射全球的世界級石材生產交易中心。統計數據顯示，南安有超過10萬名石材加工從業者，足跡遍布全球130個國家和地區。

1300多家南安石材企業每年可生產石板材約2億平方米。2018年，南安石材業規模產值突破512億元，石材產量、市場份額分別占大陸全國的近60%和70%。

「世界石材看中國，中國石材看南安」。南安市委書記王春金表示，海內外參展商以本屆石博會為平台，共話設計、共享創意、共謀發展，把海內外石材蛋糕做大，把產業共享機製做實，把交流合作方式做活。他指出，南安石材業歷經多次蛻變，正邁向綠色創意、智能製造新石代，世界石材之都的名號更加響徹海內外。

伊朗

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