海南大提速 實際利用外資增幅居冠
得益於去年被賦予建設中國最大自由貿易試驗區重大使命，海南島與世界的距離變得愈來愈近，中國南大門愈開愈大。
新華社報導，海南省委副秘書長、省委深改辦（自貿辦）常務副主任孫大海表示，海南實施高度自由開放的運輸政策，制訂更加便利、開放的人員出入境和停居留政策，實現人員自由流動。
當前，海南逐步構建聯通世界的交通網絡，人流、物流加快自由流通。截至10月底，海南共執飛境外航線96條，航線網絡覆蓋俄、韓、日、東南亞諸國及英國、義大利和澳大利亞等國家。
今年以來，洋浦加快打造國際陸海貿易新通道樞紐港，「海南─東盟」航線萬噸巨輪劈波斬浪；三亞加快國際郵輪母港建設，開展郵輪公海遊試點，開發面向太平洋、印度洋的跨國郵輪旅遊航線；簡化遊艇出入境手續，推進瓊港澳遊艇自由行……
在剛剛落幕的第二屆中國國際進口博覽會上，先行區與美國、韓國和澳大利亞等國的10家國際知名醫療機構簽署合作協議，採購金額逾2億元。
「先行區作為全球最新醫療技術進入中國的門戶必將吸引更多醫藥人才、科研機構和企業入駐，也必將惠及更多的患者。」先行區管理局局長顧剛說。
伴隨著國際投資「單一窗口」建設、簡化外資企業設立程序等舉措出台，愈來愈多的國際投資者將目光投向海南。
目前，已有28家世界500強企業和國際四大會計師事務所入駐海南，其中包括德國歐綠保集團、中遠海運（香港）、新加坡淡馬錫集團、普洛斯集團等在行業中具有「頭羊效應」的外資企業。
數據顯示，今年前三季度，海南實際利用外資、新設外資企業分別增長139.4%、146.9%，實際利用外資增速位居全國第一。
海南開放型經濟的另一個重要指標外貿也在快速增長。2018年，全省外貿進出口總值同比增長20.8%，今年前三季度同比增長27.7%。
孫大海說，加快建設自由貿易港，海南將對照當今世界最高水平的開放形態，促進人流、物流、資金流、信息流的安全高效流通，大力推進與世界各國特別是「一帶一路」沿線國家和地區的深化合作，加快建設四小時、八小時飛行經濟圈。
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