親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

14年「國光」改版孫鵬、屈中恆被消失 背後原因出爐

海南大提速 實際利用外資增幅居冠

2019-11-13 03:22聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

得益於去年被賦予建設中國最大自由貿易試驗區重大使命，海南島與世界的距離變得愈來愈近，中國南大門愈開愈大。

新華社報導，海南省委副秘書長、省委深改辦（自貿辦）常務副主任孫大海表示，海南實施高度自由開放的運輸政策，制訂更加便利、開放的人員出入境和停居留政策，實現人員自由流動。

當前，海南逐步構建聯通世界的交通網絡，人流、物流加快自由流通。截至10月底，海南共執飛境外航線96條，航線網絡覆蓋俄、韓、日、東南亞諸國及英國、義大利和澳大利亞等國家。

今年以來，洋浦加快打造國際陸海貿易新通道樞紐港，「海南─東盟」航線萬噸巨輪劈波斬浪；三亞加快國際郵輪母港建設，開展郵輪公海遊試點，開發面向太平洋、印度洋的跨國郵輪旅遊航線；簡化遊艇出入境手續，推進瓊港澳遊艇自由行……

在剛剛落幕的第二屆中國國際進口博覽會上，先行區與美國、韓國和澳大利亞等國的10家國際知名醫療機構簽署合作協議，採購金額逾2億元。

「先行區作為全球最新醫療技術進入中國的門戶必將吸引更多醫藥人才、科研機構和企業入駐，也必將惠及更多的患者。」先行區管理局局長顧剛說。

伴隨著國際投資「單一窗口」建設、簡化外資企業設立程序等舉措出台，愈來愈多的國際投資者將目光投向海南。

目前，已有28家世界500強企業和國際四大會計師事務所入駐海南，其中包括德國歐綠保集團、中遠海運（香港）、新加坡淡馬錫集團、普洛斯集團等在行業中具有「頭羊效應」的外資企業。

數據顯示，今年前三季度，海南實際利用外資、新設外資企業分別增長139.4%、146.9%，實際利用外資增速位居全國第一。

海南開放型經濟的另一個重要指標外貿也在快速增長。2018年，全省外貿進出口總值同比增長20.8%，今年前三季度同比增長27.7%。

孫大海說，加快建設自由貿易港，海南將對照當今世界最高水平的開放形態，促進人流、物流、資金流、信息流的安全高效流通，大力推進與世界各國特別是「一帶一路」沿線國家和地區的深化合作，加快建設四小時、八小時飛行經濟圈。

外資航線郵輪

相關新聞

雙11當天 郵政、快遞業處理5.35億快件

2019-11-13 03:17

直播從小角色變「男一」！淘寶六間直播室創逾一兆台幣佳績

2019-11-12 00:35

石博會貿易額破人民幣127億 創新高

2019-11-13 03:20

優化營商環境 北京推3.0版改革

2019-11-13 03:20

東方風電智慧系統 獲權威認證

2019-11-13 03:18

大陸2大電商 雙11成交近人民幣5千億

2019-11-13 03:18

陸穩經濟 善用逆周期工具

2019-11-12 23:25

中芯上季獲利 大增三倍

2019-11-12 23:25

恒大砸1,900億 攻新能源車

2019-11-12 23:25

天貓雙11下個目標 蔣凡：移動化、智慧化升級

2019-11-12 20:02

阿里巴巴雙11出包 飛豬拒出5千張優惠機票

2019-11-12 19:47

大陸網友再次發起 暫緩赴台旅遊 讓台胞順利返鄉

2019-11-12 15:56

中美貿易戰與香港反送中夾殺下 為何雙11購物節還能再創高峰？

2019-11-12 15:15

鎖定對岸高消費端 台南農產前進「上海秋季食品展」

2019-11-12 14:01

華為發出近90億元 獎勵推動關鍵零組件自主有功人員

2019-11-12 13:54

貿易戰陰霾下，雙11光靠流血促銷還不夠，阿里、京東靠這三招維持交易熱度

2019-11-12 09:46

陸兩大電商阿里、京東 雙11交易額合計破2兆元

2019-11-12 09:14

八成全球投資者 擬增中國投資

2019-11-12 01:23

新能源汽車產銷 連4年下降

2019-11-12 01:23

黑土保護見效 東北豐收

2019-11-12 01:23

中外專家動腦 為陸西部吸人才

2019-11-12 01:23

渝兩江新區 設海外離岸創新基地

2019-11-12 01:23

歐洽會成都開幕 27國攜手北京

2019-11-12 01:23

高交會 44國、3000企業參展

2019-11-12 01:23

習近平到訪 中遠集團將投資希臘最大港201億元

2019-11-12 01:14

京東發布雙11報告 「低線城市」將成大陸電商消費未來

2019-11-12 00:08

川普言論反覆 人民幣跌破7元大關

2019-11-11 23:49

砍補貼效應 大陸新能源車銷量連四跌

2019-11-11 23:13

滬台資巴黎婚紗突關門 台商轉述：進入清算流程

2019-11-11 23:00

雙11再井噴！開賣63分59秒 交易額破千億人民幣

2019-11-11 17:24

足不出戶「買全球」…玩笑光棍節 10年建構世界共享購物車

2019-11-11 17:20

豬價飆升 北京今年砸逾55億「穩定民心」

2019-11-11 17:17

香港經濟「唇亡」 深圳「補牙」

2019-11-11 15:53

新能源汽車救市失靈 10月銷量年降45.6%

2019-11-11 15:33

這兩件小小「家務事」竟然撼動中國的國際地位？

2019-11-11 14:57

分析師：若雙十一銷情理想或有利阿里巴巴股票認購

2019-11-11 13:50

雙11購物節首小時售912億人民幣 廣東浙江江蘇位列前三

2019-11-11 11:45

來勢洶洶 天貓雙11成交額已超2017年全日紀錄

2019-11-11 11:44

簽地理標誌協定 中歐合作新機遇

2019-11-11 02:04
看更多

熱門文章

護欄太低？女大生自拍墜山谷 園區回應：我沒有責任

2019-11-12 10:28

反送中／中大學生頭部中彈倒地 失去意識

2019-11-12 21:38

1個小職員加入120個微信群 為何引發中共震怒？

2019-11-12 11:00

中大整晚槍聲不斷 前校長沈祖堯到場與示威者對話

2019-11-12 22:55

浙江驚現3公尺怪魚 專家鑑定是一級國寶：已存在2.3億年

2019-11-12 22:04

香港「私了」事件不斷 議員憂香港踏上不歸路

2019-11-12 21:58

反送中／校園幾乎成戰場！ 香港3所大學宣布明停課

2019-11-12 20:00

大陸稱台拒絕延長春節加班機 民航局駁：和事實不符

2019-11-12 13:00

港警持續近距離開槍 日參議員：中國人權怎麼了？

2019-11-12 18:15

港警在大學旁狂射催淚彈 校方沈默不語

2019-11-12 17:23

港警遭沙田示威者包圍 警員逃離、車被焚毀

2019-11-12 21:00

港警開槍致人命危 李茂生：在台灣已非單純的行政不法

2019-11-12 08:40

獨裁、人權遭大陸刪文 史諾登宣布將公布新書敏感內容

2019-11-12 21:23

香港中大老師稱校長段崇智 中催淚彈撤離

2019-11-12 21:33

港警出動水炮車噴學生 中大示威者擲汽油彈反擊

2019-11-12 22:30

美官員譴責港警暴力 陸：你們自己的警察如何處置的？

2019-11-12 18:26

大陸稱 台灣民航局拒絕延長明年春節加班機時間

2019-11-12 10:31

港警於中大發射橡膠子彈 多名學生受傷

2019-11-12 20:36

反送中示威者在中環中大堵路 防暴警察清場

2019-11-12 16:51

中大校長段崇智與警方談判 建議警方退離

2019-11-12 20:07

蔡正元：上帝使香港人瘋狂 北京讓香港革自己的命

2019-11-12 12:57

女童遭男同學多次塞紙入眼 取出後視力仍嚴重下降

2019-11-12 10:21

施放催淚彈、防暴彈 港警在中環強力清場

2019-11-12 20:29

十字路口、三聲槍響、二人倒地… 香港最暴力的一天！

2019-11-12 15:12

東航深圳飛上海班機 萬米高空急降至3千米

2019-11-12 20:24

廁所也能造假！大陸民宿平台暗藏危機

2019-11-12 21:01

陸官媒總編再開砲！ 嗆反送中示威者囂張不了多久

2019-11-12 19:11

澳門又發大紅包 永久居民每人獲1萬澳元

2019-11-12 17:15

港警槍傷示威者 法界人士：可提私人檢控

2019-11-12 16:33

陸兩大電商阿里、京東 雙11交易額合計破2兆元

2019-11-12 09:14

香港多條鐵路12日持續遭破壞 部分路段被迫暫停

2019-11-12 10:01

大陸網友再次發起 暫緩赴台旅遊 讓台胞順利返鄉

2019-11-12 15:56

重金求字 「觀音山上觀山水」 300萬元徵下聯

2019-11-12 15:01

繼周杰倫賣奶茶 林俊杰上海開咖啡店

2019-11-12 13:34

李肇星爆料與哥斯大黎加建交細節 約在墨西哥城談判

2019-11-12 19:54

該來的躲不掉？ 2047大限 香港生活方式終將結束

2019-11-12 15:13

反送中／入夜抗爭未停歇 港警在畢士打街逮捕多人

2019-11-12 21:21

影／雙11血拼！購物狂妻子欠下百萬 陸男氣到差點跳樓

2019-11-12 14:10

還不起欠款 逾800個中國地方政府列失信被執行人

2019-11-12 21:36

中美貿易戰與香港反送中夾殺下 為何雙11購物節還能再創高峰？

2019-11-12 15:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top