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東航深圳飛上海班機 萬米高空急降至3千米

2019-11-12 20:24聯合報 記者陳言喬／即時報導

今晚大陸東方航空一架深圳飛往上海的航班，疑因機械故障從萬米高空降至3000米左右。目前，該航班已在今晚19：21平安備降江西南昌昌北機場

據東航官網資訊顯示，該MU5352航班於今晚18時由深圳寶安機場起飛，原計畫於19：55到達上海虹橋機場。該航班機型為A330。

據飛常準資料顯示，該航班18時34分～18時39分垂直高度一直保持在10088.88米的水準上。18時40分垂直高度下降至9616.44米，18時47分，垂直高度下降至3611.88米。

晚間東航官方微博緊急回應稱，這班飛機在巡航期間，機組發現機械故障提示，為確保安全，迅速就近備降南昌機場，目前人機安全。

東方航空，非當事飛機。(東航官網)
東方航空，非當事飛機。(東航官網)
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