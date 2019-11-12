天貓雙11下個目標 蔣凡：移動化、智慧化升級
2019-11-12 20:02
聯合報 記者蔡敏姿
／即時報導
「2019天貓雙11全球狂歡節」成交額連11年刷新高，蔣凡首次以阿里巴巴集團合夥人、淘寶天貓總裁兩項身分擔任總指揮。談起淘寶天貓平台接下來的升級目標，蔣凡指出移動化、智慧化。
阿里足跡網報導，蔣凡指出移動化、智能化，接下來要加強的方向為：內容化社區化，通過這個給消費者更好的體驗，給商家帶來新增長機會；另一個是數位化，就是要讓淘系成為商家非常高效率的數位化的商業基礎設施，商家通過天貓旗艦店2.0，通過平台上的工具，更好地做數位化及管理。
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雙11今年全天成交額達人民幣2,684億元（約新台幣1.16兆元），連續11年創高；值得注意是，今年GMV年成長率約26%，是歷年最低。此外，此次雙11物流訂單量破10.42億，超過2018年全天物流訂單量。
蔣凡表示，今年的天貓雙11，最大的亮點就在於「新消費」。通過新供給策略，滿足新用戶的新需求。過去兩年裡，月度活躍用戶增長2.26億，兩億多的新用戶來了，必須用最好的供給去滿足、留住他們。
今年雙11有超過1,000萬的新品，其中有超過100萬是首發。蔣凡稱，有許多的新品牌和新品類的參與，還有來自工廠直供、農產品基地直供的「源頭好貨」，滿足、了解不同類型的消費者的需求，這就是新消費的價值。
另外，今年也為品牌提出新工具，天貓旗艦店2.0。天貓雙11期間，1,167家天貓旗艦店2.0核心試點商家的進店消費者，較去年推出旗艦店2.0前增加超過50%；天貓雙11當天的旗艦店2.0購買筆數轉化率，也較去年提升超過20%。店舖不缺流量，非常多的品牌和商家店舖每天流量超過百萬級別。
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