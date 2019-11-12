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大陸網友再次發起 暫緩赴台旅遊 讓台胞順利返鄉

2019-11-12 15:56聯合報 記者林則宏／即时即時報導

國台辦旗下新聞網站《中國台灣網》報導，在傳出台灣民航館機關拒絕延長2020年春節加班機的執行時間後，有大陸網友就在論壇中發起投票，題目為：「為了讓台胞順利返鄉過年，你是否支持暫緩或推遲赴台旅遊？」結果有84%的網友表示支持，許多大陸網友留言稱，要把機票讓給台胞回鄉過年。

人民日報12日上午引述來自中國民航局的消息稱，「應大陸台胞以及部分航空業者的要求，大陸民航業務技術人員多次就適當延長2020年春節加班機的執行時間與台方溝通，便利兩岸航空業者自2020年1月4日至2月15日期間安排春節加班機，滿足台胞返鄉需求。目前，台民航主管方面已明確表示拒絕。」

儘管交通部民航局否認來自大陸方面的相關訊息，強調和事實情況並不相符。不過，中國台灣網12日中午發表的「兩岸快評」稱，「對於這一消息，有網友點出台當局背後的算計，拒絕延長加班機就是為了阻止大陸台胞回台投票。畢竟真正來過大陸、在大陸生活過的台胞，更知道兩岸和平、融合發展的重要性。」

文章並稱，有大陸網友也在論壇中發起前述這項投票。中國台灣網還表示，民進黨當局，為了自己的選舉利益，傷害普通老百姓的權益，「靠打自己孩子來氣人」的做法愚蠢且無恥。

針對兩岸春節加班機問題，大陸國台辦發言人馬曉光上個月16日曾表示，多年來，兩岸的交流往來日益密切，人員的往來不斷增長。在當前機場時刻、運力等資源十分緊張的情況下，大陸民航主管部門和航空公司盡力為兩岸春節加班機增加航班，盡最大可能予以保障。大陸希望台灣方面正視台胞返鄉的需求，儘快予以積極回應。

去年台灣以大陸東航、廈航使用M503航線及其連接線為由，拒絕批准兩家航空公司共176班春節加班計畫，之後也傳出大陸網友在網路上發起投票活動，問題同樣是：「為讓台灣同胞順利返鄉過年，你是否支持暫緩或推遲赴台旅遊？」。據人民日報旗下《海外網》報導，當時同有84%的網友表示支持，並願意讓出機票。

《中國台灣網》稱，有大陸網友在論壇發起投票：「為了讓台胞順利返鄉過年，你是否支持...
《中國台灣網》稱，有大陸網友在論壇發起投票：「為了讓台胞順利返鄉過年，你是否支持暫緩或推遲赴台旅遊？」中新社
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