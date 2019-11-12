大陸網友再次發起 暫緩赴台旅遊 讓台胞順利返鄉

2019-11-12 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ／即时即時報導



國台辦旗下新聞網站《中國台灣網》報導，在傳出台灣民航館機關拒絕延長2020年春節加班機的執行時間後，有大陸網友就在論壇中發起投票，題目為：「為了讓台胞順利返鄉過年，你是否支持暫緩或推遲赴台旅遊？」結果有84%的網友表示支持，許多大陸網友留言稱，要把機票讓給台胞回鄉過年。

人民日報12日上午引述來自中國民航局的消息稱，「應大陸台胞以及部分航空業者的要求，大陸民航業務技術人員多次就適當延長2020年春節加班機的執行時間與台方溝通，便利兩岸航空業者自2020年1月4日至2月15日期間安排春節加班機，滿足台胞返鄉需求。目前，台民航主管方面已明確表示拒絕。」

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

儘管交通部民航局否認來自大陸方面的相關訊息，強調和事實情況並不相符。不過，中國台灣網12日中午發表的「兩岸快評」稱，「對於這一消息，有網友點出台當局背後的算計，拒絕延長加班機就是為了阻止大陸台胞回台投票。畢竟真正來過大陸、在大陸生活過的台胞，更知道兩岸和平、融合發展的重要性。」

文章並稱，有大陸網友也在論壇中發起前述這項投票。中國台灣網還表示，民進黨當局，為了自己的選舉利益，傷害普通老百姓的權益，「靠打自己孩子來氣人」的做法愚蠢且無恥。

針對兩岸春節加班機問題，大陸國台辦發言人馬曉光上個月16日曾表示，多年來，兩岸的交流往來日益密切，人員的往來不斷增長。在當前機場時刻、運力等資源十分緊張的情況下，大陸民航主管部門和航空公司盡力為兩岸春節加班機增加航班，盡最大可能予以保障。大陸希望台灣方面正視台胞返鄉的需求，儘快予以積極回應。

去年台灣以大陸東航、廈航使用M503航線及其連接線為由，拒絕批准兩家航空公司共176班春節加班計畫，之後也傳出大陸網友在網路上發起投票活動，問題同樣是：「為讓台灣同胞順利返鄉過年，你是否支持暫緩或推遲赴台旅遊？」。據人民日報旗下《海外網》報導，當時同有84%的網友表示支持，並願意讓出機票。