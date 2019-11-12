中美貿易戰與香港反送中夾殺下 為何雙11購物節還能再創高峰？

2019-11-12 15:15 聯合新聞網 文章提供／遠見



阿里巴巴「2019天貓雙11全球狂歡節」落幕，全天成交額（GMV）達人民幣2,684億元，連續11年創新高。聯合報系特派記者蔡銘仁／攝影 分享 facebook 方才落幕的2019年天貓雙11購物節成績揭曉！原先外界預計今年的雙11，可能受到中美貿易戰與香港反送中等因素衝擊而導致成績下滑，沒想到最後總成交額不但達到去年的成績，更為雙11購物節寫下新高紀錄，為何雙11還能再創高峰？

全球剁手黨24小時瘋狂血拼的結果，令2019年天貓雙11的戰績再次創下新高，最終成交總金額2684億人民幣（約合新台幣1.1兆元）。儘管有中美貿易戰與香港反送中事件，雙11消費信心不減。

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其實在雙11前，不少專家曾猜測，今年的消費熱度將下降。原因之一是受中美貿易戰衝擊，大陸經濟成長率已從2019年第一季的6.4％，下滑到第二季6.2％，與第三季6％，創下27年以來的最低增速。

知名電商戰略分析師、海豚智庫創始人李成東於雙11前一天，在微博發起一項調查，問題一是「雙11打算剁手嗎？預算多少？」，總計有301人參與問卷，其中121人回答「不想花一分錢，沒啥想買的」，接近四成，打算「缺席」雙11。只有98人回答「預算1000元（人民幣）以上，剁手」，只有三成三計畫大買特買。

另一題詢問「雙11期間，在哪裡剁手最多？」時，有214人參與問卷，其中有60人表示「不打算剁手買東西」，90人表示「天貓，平時就用的多」，43人選擇「京東，畢竟數碼家電花錢多」，而有21人是上拼多多，因為「百億補貼忍不住」。

最後證實，那些說不買的人，可能是少數。因為2019年雙11的熱度不但沒有下降，買氣反而比去年更高漲。

開場僅14秒成交額便破10億人民幣（約合新台幣4.4億元），1分36秒跨過100億人民幣（約合新台幣440億元）大門，1小時3分59秒更直接飆破1000億人民幣（約合新台幣4403億元），再次刷新前一年紀錄。

令人想不到的是，到了下午4點31分12秒，成交額便超過2018年雙11全天的成交額2135億人民幣（約合新台幣9400億元），距離截止還有近7.5小時。

耐人尋味的是，示威衝突不斷的香港，成交額竟然高居境外地區的榜首。對照原本香港民眾在「煽暴」討論區發文，發起針對大陸網購的抵制，誓言要讓「雙11」變成「傷11」，豈料香港地區爆高的交易額，宣告了這樁行動的失敗。

雙11再創巔峰，或許是大陸官方的新一波刺激消費方案發揮了效用。中國國務院在2019年8月22日公布了「國務院辦公廳關於加快發展流通促進商業消費的意見」20條，希望以消費作為經濟發展的主要動能。

從2009年到2019年，從5000萬人民幣（約合新台幣2.2億元）到2684億人民幣（約合新台幣1.1兆元），走過11個年頭的雙11，不僅成為全球零售業狂歡節，也折射了中國大陸強大的消費動力和內需潛力。

圖片提供／遠見 分享 facebook

（作者／邱莉燕 本文出自2019.11.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）